Weeroverzicht: Zaterdag droog met zon, later opwarming naar zomerwaarden

Een uitgebreid weeroverzicht voor de komende dagen, met voorspellingen van droog en zonnig weer voor het weekend, gevolgd door een opwarming naar zomerse temperaturen vanaf dinsdag. Verwachtingen, historische klimaatdata en details over wind en eventuele buien.

Het weer van vandaag: Geregeld zon en droog. Het weerbeeld ziet er goed uit op deze zaterdag met geregeld zon en het lijft de hele dag droog.

De meeste zonneschijn vinden we daarbij vandaag langs onze kust. De temperatuur komt ongeveer uit op 18 graden en dat is nog altijd iets aan de koele kant. De wind is meest matig en komt uit het westen. Vanavond en vannacht is het overal droog met wolkenvelden en opklaringen.

Het koelt af tot ongeveer 13 graden met een naar noordwest draaiende matige wind. Ook morgen blijft het de hele dag droog en is er naast zon, ook een aantal wolkenvelden aanwezig. De temperatuur komt morgenmiddag niet veel hoger uit dan 17 graden door een matige noordwestenwind. Vanaf dinsdag zorgt een meer zuidelijke stroming voor de aanvoer van warmere lucht.

Daarbij gaan de temperaturen eerst omhoog naar 22 of 23 graden en later in de week zelfs omhoog richting zomerse waarden van 25 graden. Het is meestentijds droog met geregeld zon, maar is er op woensdag tijdelijk kans op wat regen of een bui. Tussen 11 en 20 juni bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur 20,2 graden en de minimumtemperatuur 11,0 graden. Er valt gemiddeld 24,1 mm neerslag en de zon schijnt 71,1 uur





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