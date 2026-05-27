Weer wordt wisselvallig: nog geen sprake van schaapscheerderskou

Na een warme eind mei komt er een wisselvallige week met buien, maar de typische 'schaapscheerderskou' blijft uit. Weerexpert Margot Ribberink legt uit dat de koelere-periodes pas kunnen intreden bij een noordwestelijke wind.

Na een uitzonderlijk warme eind mei, neemt de temperatuur in de eerste week van juni wat af. Ook neemt de bewolking toe en kan er af en toe een bui voorkomen.

Volgens weerexpert Margot Ribberink is er echter nog geen sprake van de zogenaamde 'schaapscheerderskou'. Vanaf de komende week verandert het weerpatroon; het wordt wisselvalliger en vanaf dinsdag is er dagelijks kans op een bui vanuit het westen. Ribberink benadrukt dat dit gunstig is voor de natuur na de lange droogteperiode. Hoewel de temperaturen iets dalen, zal het nog steeds warmer zijn dan normaal voor deze tijd van het jaar.

Begin juni kan overigens nog een koudere periode meebrengen. Vanwege de nog niet opgewarmde Noordzee zorgt een noordwestelijke wind voor verkoeling, vooral aan de kust, met hardnekkige mist en temperaturen die kunnen dalen tot ongeveer 15 graden. Vooral tussen 5 en 20 juni is de kans op frisser weer groot. Deze periode, voorafgaand aan de zomer, is ideaal voor het scheren van schapen, vandaar de naam 'schaapscheerderskou'.

Voor boeren is het dan minder zwoegen in de hitte en de pas geschoren schapen verbranden niet door de zon. Ondanks de afkoeling de komende week, blijft de echte schaapscheerderskou voorlopig uit, aldus Ribberink. Hiervoor moet de windrichting eerst veranderen





