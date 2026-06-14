Weekend van incidenten in Utrecht: verkeersongelukken, rellen en branden

Overzicht van de belangrijkste 112-meldingen in de provincie Utrecht tijdens het weekend van 13 en 14 juni, inclusief verkeersongelukken, rellen in Wijk bij Duurstede, een woningbrand en treinproblemen.

In het weekend van 13 en 14 juni gebeurden er verschillende incidenten in de provincie Utrecht . Op de Albert Schweitzerdreef in Utrecht kantelde een auto om na een eenzijdig ongeval, waarschijnlijk omdat de bestuurder de controle over het stuur verloor.

Het voertuig raakte zwaar beschadigd en er lag een lachgascontainer bij de auto. of er gewonden vielen is niet bekend. In Nieuwegein botsten twee auto's, een Honda en een Seat, op elkaar bij de kruising van de Richterslaan en het Makadocenter, waardoor de weg tijdelijk volledig werd afgesloten en meerdere passagiers werden behandeld door ambulancepersoneel.

Verder werden in Wijk bij Duurstede zeven mensen gearresteerd in verband met rellen bij het gemeentehuis, waar stenen en zwaar vuurwerk naar het gebouw werd gegooid en veel ruiten werden vernield. Twee van de arrestanten zijn inmiddels vrijgelaten, de anderen blijven vast wegens overtreding van het noodbevel, openlijk geweld en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.

Op de A12 bij Woerden negeerden enkele automobilisten rode kruizen en reden over een afgesloten rijstrook waar stukken ijzer lag, wat leidde tot lekke banden. Ook bij een woningbrand in Vleuten ontplofte de meterkast, wat extra risico's voor hulpdiensten veroorzaakte, maar zonder dodelijke slachtoffers. Het treinverkeer rond Woerden werd geschorst nadat een transformatorhuisje in de brand raakte, waardoor drie treinen stil kwamen te staan en ongeveer 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd.

Tot slot is een dood reekalf gevonden bij de Haarrijnse Plas, dat waarschijnlijk is gedood door een hond na onderzoek van het stoffelijk overschot





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Utrecht Ongeval Verkeer Rellen Brand Trein Evacuatie Dieren

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