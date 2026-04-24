Wedstrijd Cambuur-Vitesse definitief gestaakt na herhaald vuurwerk

De Keuken Kampioen Divisie wedstrijd tussen SC Cambuur en Vitesse is gestaakt na herhaaldelijk vuurwerk vanuit het uitvak. De wedstrijd werd eerder al tijdelijk stilgelegd, maar de ongeregeldheden hielden aan, waardoor scheidsrechter Van den Kerkhof de wedstrijd definitief beëindigde.

De voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Vitesse , onderdeel van de Keuken Kampioen Divisie , werd vrijdagavond geplaagd door ernstige ongeregeldheden en uiteindelijk definitief gestaakt. De wedstrijd, die al onder hoge druk stond voor Vitesse in hun strijd om een plek in de play-offs, werd tijdelijk stilgelegd nadat supporters van Vitesse vuurwerk richting de vakken met Cambuur-fans gooiden.

Dit gebeurde direct na de gelijkmaker van Mark Diemers, waardoor de spanningen in het stadion direct oplaaiden. De wedstrijd werd na ongeveer acht minuten hervat, maar de rust keerde niet terug. Vitesse kwam in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Naoufal Bannis, maar Cambuur wist kort na de rust gelijk te maken dankzij een prachtige vrije trap van Mark Diemers. Na deze treffer escaleerden de incidenten.

Verschillende Vitesse-supporters begonnen vuurwerk te gooien richting het Cambuur-publiek, wat resulteerde in een tijdelijke onderbreking van de wedstrijd door scheidsrechter Martin van den Kerkhof. Na een onderbreking van ongeveer acht minuten werd het spel hervat, maar de problemen waren nog niet voorbij. In de slotfase, bij een 2-1 stand in het voordeel van Vitesse, herhaalden de Vitesse-supporters hun gedrag en gooiden opnieuw vuurwerk richting de thuisvakken.

Deze keer was de situatie dermate gevaarlijk dat scheidsrechter Van den Kerkhof besloot de wedstrijd definitief te staken. De clubicoon Edward Sturing probeerde nog de supporters tot bedaren te brengen door naar het uitvak te rennen, maar zijn pogingen waren tevergeefs. De gebeurtenissen hebben geleid tot grote verontwaardiging en kritiek op het gedrag van een deel van de Vitesse-supporters. De reacties op sociale media waren overweldigend en voornamelijk negatief gericht op Vitesse.

Supporters van Cambuur en andere clubs uitten hun afkeer over het gedrag van de Vitesse-fans, waarbij termen als 'schandalig' en 'onacceptabel' veelvuldig werden gebruikt. Een supporter van Cambuur liet op sociale media weten dat Vitesse al het krediet dat ze hadden opgebouwd in één avond hadden verspild en riep op tot een faillissement van de club.

Andere reacties richtten zich op de vermeende hypocrisie van Vitesse-supporters, die volgens critici snel van mening veranderen over spelers en clubs zodra het hun eigen belangen dient. Er werd ook verwezen naar eerdere incidenten en de reputatie van een deel van de Vitesse-supporters als 'hooligans'. De gebeurtenissen werpen een schaduw over de club en roepen vragen op over de veiligheid in en rond voetbalstadions. De KNVB zal naar verwachting een onderzoek instellen naar de incidenten en passende maatregelen treffen.

De definitieve beslissing over de wedstrijd en eventuele straffen voor Vitesse zal in de komende dagen worden genomen. De club zelf heeft nog geen officieel statement afgegeven, maar zal naar verwachting binnenkort reageren op de gebeurtenissen





