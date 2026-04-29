Website betrokken bij verkrachting Gisèle Pelicot heropend onder nieuwe naam

De website Coco, die gebruikt werd om de verkrachting van Gisèle Pelicot te faciliteren, is onder de naam Cocoland opnieuw online. De Franse justitie is een nieuw onderzoek gestart.

De schokkende heropening van een website die een cruciale rol speelde in de gruwelijke verkrachting van Gisèle Pelicot , heeft een nieuw onderzoek van de Franse justitie ontketend.

De website, oorspronkelijk bekend als Coco, werd in 2024 door de Franse autoriteiten gesloten na uitgebreid onderzoek naar de betrokkenheid bij ernstige misdrijven, waaronder verkrachting, moord en kindermisbruik. Het platform, dat buiten Frankrijk geregistreerd was, stond bekend om het faciliteren van criminele activiteiten en het bieden van een platform voor daders om contact te leggen en misdaden te plannen.

Ondanks de sluiting is de website nu onder een nieuwe naam, Cocoland, weer online verschenen, wat vragen oproept over de effectiviteit van de eerdere maatregelen en de mogelijkheid van herhaalde misbruik. De Franse justitie heeft onmiddellijk een nieuw onderzoek ingesteld om te bepalen hoe de website opnieuw operationeel kon worden en om de verantwoordelijken voor deze heropening te identificeren en te vervolgen.

De omvang van de misdaden die via Coco gefaciliteerd werden, was enorm, met meer dan 23.000 zaken die in verband werden gebracht met het platform. Dit onderstreept de ernst van de situatie en de noodzaak van een grondig onderzoek. De zaak Pelicot is een bijzonder schrijnende illustratie van de duistere kant van deze website.

Dominique Pelicot, de ex-man van Gisèle, gebruikte een specifieke chatroom op Coco, genaamd 'A son insu' (zonder haar medeweten), om met tientallen mannen af te spreken om Gisèle te misbruiken terwijl ze onder invloed was van drugs. Deze afschuwelijke praktijk leidde tot de veroordeling van Dominique Pelicot tot twintig jaar gevangenisstraf in 2024.

De chatroom fungeerde als een georganiseerde ruimte voor daders om hun misdaden te plannen en uit te voeren, waarbij Gisèle Pelicot het slachtoffer werd van een systematische en gruwelijke vorm van seksueel geweld. De heropening van de website roept de vrees op dat soortgelijke misdaden opnieuw kunnen plaatsvinden en dat andere vrouwen het slachtoffer kunnen worden van dergelijke afschuwelijke praktijken.

De autoriteiten benadrukken dat ze alles in het werk zullen stellen om de website definitief uit te schakelen en de verantwoordelijken voor de heropening te vervolgen. De slachtoffers van de misdaden die via Coco zijn gepleegd, worden ondersteund en geholpen bij hun herstel. De oprichter van de website, Isaac Steidl, werd vorig jaar gearresteerd en aangeklaagd voor onder meer het verspreiden van kinderporno en criminele samenzwering.

Ondanks zijn arrestatie en aanklacht beweert zijn advocaat dat Steidl geen betrokkenheid heeft bij de heropening van de website onder de naam Cocoland. Deze bewering wordt door de justitie met scepsis ontvangen, aangezien Steidl de architect was van het platform en de infrastructuur die het mogelijk maakte om criminele activiteiten te faciliteren. Het onderzoek zal zich richten op het vaststellen van de connectie tussen Steidl en de heropening van de website, en op het identificeren van eventuele medeplichtigen.

De autoriteiten onderzoeken ook de technische aspecten van de heropening, zoals de registratie van de domeinnaam en de hosting van de website, om te bepalen wie verantwoordelijk is voor het opnieuw online brengen van het platform. De heropening van Cocoland is een ernstige zaak die de aandacht vestigt op de uitdagingen bij het bestrijden van online criminaliteit en de noodzaak van internationale samenwerking om dergelijke websites definitief uit te schakelen.

De Franse justitie werkt samen met internationale partners om de herkomst van de website te traceren en de verantwoordelijken te vervolgen, ongeacht waar ze zich bevinden





