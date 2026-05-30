De waterpolovrouwen van ZV De Zaan zijn voor de tiende keer landskampioen. Ze hebben de finalewedstrijden gewonnen tegen GZC Donk.

Nadat de waterpolovrouwen van ZV De Zaan de landstitel twee weken geleden veroverden, zijn ze nu ook de beste van Nederland in de waterpolovrouwentoernooi. Ze versloegen GZC Donk vanavond in Zaandam met 12-8.

Vrijdag was de eerste ontmoeting in Gouda ook al winnend afgesloten (13-17). Aan de vooravond van de finalewedstrijden leek Donk de beste papieren te hebben. Die ploeg was in de reguliere competitie boven De Zaan geëindigd. Waar het vrijdagavond lang gelijk op ging, sloeg de ploeg van trainer Mick van den Bree in zwembad De Slag al snel een gaatje.

De eerste periode eindigde in 4-1 en halverwege stond het 8-4. In de derde en vierde periode kwam de voorsprong niet meer in gevaar. Waterpolovrouwen ZV De Zaan zijn landskampioen. Het is voor ZV De Zaan de tiende landstitel in de historie, en de derde in vier jaar tijd.

Alleen vorig seizoen wist Donk de hegemonie te doorbreken. Maandag zie je bij NH Sport een reportage over het succes van trainer Mick van den Bree met ZV De Zaan. De ploeg van trainer Mick van den Bree is al jaren een van de beste waterpolo teams van Nederland. Ze hebben een sterke ploeg opgebouwd en zijn nu voor de tiende keer landskampioen.

De waterpolovrouwen van ZV De Zaan zijn een voorbeeld voor andere teams. Ze hebben een sterke ploeg opgebouwd en zijn nu voor de tiende keer landskampioen. De ploeg van trainer Mick van den Bree is al jaren een van de beste waterpolo teams van Nederland. Ze hebben een sterke ploeg opgebouwd en zijn nu voor de tiende keer landskampioen.

Het succes van trainer Mick van den Bree met ZV De Zaan is een voorbeeld voor andere trainers. Hij heeft een sterke ploeg opgebouwd en is nu voor de tiende keer landskampioen. De waterpolovrouwen van ZV De Zaan zijn een voorbeeld voor andere teams. Ze hebben een sterke ploeg opgebouwd en zijn nu voor de tiende keer landskampioen





NHNieuws / 🏆 17. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ZV De Zaan Waterpolo Landskampioen GZC Donk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Waterschap grijpt in vanwege droogte en warmteIn delen van de Utrechtse Heuvelrug mogen mensen sinds middernacht geen water meer halen uit sloten en singels.

Read more »

Waterleiding blijft maar knappen: Lieshout zit nóg steeds zonder waterIn Lieshout wordt dankbaar gebruik gemaakt van de ingeslagen noodpakketten. Daar is sinds donderdag in verschillende straten geen water meer, nadat er een leiding is gesprongen. Een dag later hebben veel woningen tegen de verwachting in nog steeds geen water. Brabant Water gaat voor drinkwaterpunten zorgen.

Read more »

112-nieuws: Brandweer haalt persoon boven water | Brand in bovenwoning UtrechtIn dit blog houden we je op de hoogte van het laatste 112-nieuws uit de provincie Utrecht in het weekend van zaterdag 30 en zondag 31 mei.

Read more »

Veel hulpdiensten bij Maarsseveense Plassen, brandweer haalt persoon boven waterDe brandweer heeft vanmiddag een persoon uit het water gehaald in de Maarsseveense Plassen. Dat laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht weten.

Read more »