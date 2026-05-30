Waterland en Haagsche Rugbyclub pakken nationale rugbytitels in bewezen seizoen

In Amsterdam-West zijn de belangrijkste prijzen van het rugbyseizoen verdeeld. Waterland pakt bij de vrouwen de landstitel na een 39-12 zege op AAC, terwijl de Haagsche Rugbyclub bij de mannen met 32-24 wint van The Dukes. Beide finales waren het resultaat van een seizoen vol sportieve hoogtepunten en controverse, inclusief debat over transvrouwen in vrouw rugby en een straf voor RRC Rotterdam.

In Amsterdam-West werden zaterdagmiddag de belangrijkste prijzen van het rugbyseizoen uitgereikt. Bij de vrouwen veroverde Waterland uit Purmerend de landstitel na een overtuigende zege van 39-12 tegen titielverdediger AAC uit Amsterdam.

In de avond wisten de mannen van de Haagsche Rugbyclub met 24-32 te winnen van The Dukes uit Den Bosch, waarmee zij hun titel verdedigden. Het vrouwenteam van Waterland toonde het hele seizoen dominantie en gaf in de slotronde nog een visitekaartje af bij medefinalist AAC, waar ze met 22-5 wonnen. De finale tegen AAC begon fel, met een voortijdige voorsprong voor AAC via Riva van der Valk.

Franka Holland bracht het gelijdelijk en scoorde later een try, gevolgd door een try van Michelle Jurgens, waardoor Waterland met 19-5 voor rust een aanzienlijke voorsprong nam. Kort na rust verzekerde Niki Dix zich van de winst met een charge-down, wat leidde tot een uiteindelijke stand van 39-12. Dit was de eerste zelfstandige titel voor Waterland, na eerder samenwerkingen met Hilversum en Sassenheim.

Het seizoen begon niet without onweer: er werd gedebatteerd over de deelname van transvrouwen in het vrouw rugby, hoewel de regels in Nederland aangescherpt zijn maar niet zo streng zijn als internationaal. Bij de mannen ontstond ook controverse: RRC uit Rotterdam kreeg elf punten in mindering omdat ze jeugdspelers in de basis hadden gesteld, wat volgens de regels verboden is. Rotterdam vond de straf te zwaar en kon daardoor niet deelnemen aan de halve finales.

Het nieuwe bestuur van de bond, onder voorzitter Friso Horstmeier, heeft een bewogen jaar achter de rug met moeilijke sportieve en financiële beslissingen, omdat Rugby Nederland vier jaar lang verlies maakt. De sportieve successen van zaterdag boden even afleiding. Het nationaal rugbycentrum was erg druk, waardoor er veel rook was van rookpotten, maar uiteindelijk kon de meest dominante ploeg van het seizoen, The Dukes, hun fysieke en energieke start zien.

De Haagse titelverdediger werd verrast en na tien minten scoorde Bryce McKinnon de eerste try voor The Dukes. De Haagsche Rugbyclub bleef agressief en beloonde zichzelf met een 14-7 voorsprong voor rust, ondanks frequente overtredingen van The Dukes die door Björn Dolman werden gestraft met penaliteiten. In de tweede helft lukte het The Dukes niet om het gat te dichten, ondanks verwoede pogingen.

Voor The Dukes gaat de titeldroogte van achttien jaar vooralsnog voort, terwijl de Haagsche Rugbyclub op verrassende wijze hun titel behield met een 24-32 overwinning





