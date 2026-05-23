Waterkosten in Nederland: kosten verdubbelen in 25 jaar

The costs of the 21 water authorities in the Netherlands are expected to double in the next 25 years, according to Andersson Elffers Felix. The Union of Water Authorities asked this bureau to investigate how the financial position of the sector will develop until 2050. The expectation is that the costs will 'roughly double', which will lead to a significant increase in the taxes that water authorities collect to cover all costs. In 2050, households are expected to pay an average of around 1060 euros per year in water charges, double the current amount. Water authorities will have to invest more in areas such as dike strengthening, water purification, the consequences of climate change and the replacement of their infrastructure, such as mills and sluices. Waterschap Limburg also takes measures to finance investments. The researchers looked at the multi-year budgets of the 21 water authorities until 2030 and at available estimates for the period 2030-2050. The expectation is that the water authorities will invest a total of approximately 2.7 billion euros annually, almost 70 percent more than in 2024. The research provides food for thought and serves as a basis for discussion. Water authorities aim to ensure the robust, future-proof and as affordable as possible of water management in the Netherlands.

De kosten van de 21 waterschappen in Nederland zullen in de komende 25 jaar bijna verdubbelen, volgens onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix. Om zich goed voor te bereiden op de toekomst, heeft de Unie van Waterschappen dit bureau gevraagd uit te zoeken hoe de financiële positie van de sector zich tot 2050 ontwikkelt.

De verwachting is dat de kosten 'grofweg verdubbelen', wat tot gevolg heeft dat de belastingen die waterschappen heffen om alles te betalen ook fors stijgen. In 2050 betalen huishoudens gemiddeld rond de 1060 euro per jaar aan waterschapsbelasting, het dubbele van nu. De waterschappen moeten steeds meer geld investeren in onder meer dijkversterkingen, waterzuivering, de gevolgen van de klimaatverandering en vervanging van hun infrastructuur, zoals gemalen en sluizen. Ook Waterschap Limburg neemt waar nodig maatregelen voor de financiering van investeringen.

De onderzoekers hebben gekeken naar de meerjarenbegroting van de 21 waterschappen tot aan 2030 en naar beschikbare inschattingen voor de periode 2030-2050. De verwachting is dat de waterschappen dan gezamenlijk jaarlijks gemiddeld 2,7 miljard euro investeren, bijna 70 procent meer dan in 2024. Het onderzoek geeft stof tot nadenken en vormt een basis voor gesprek. De waterschappen richten zich op het robuust, toekomstbestendig en zo betaalbaar mogelijk houden van het waterbeheer in Nederland





