Watchparty's tijdens WK voetbal in Brabant: regels en uitzonderingen

In Brabant worden diverse watchparty's georganiseerd voor het WK voetbal, van poppodium 013 tot terrassen in de horeca. Lees hier over de regels voor buiten- en binnenscĳnen, vergunningen, gemeentelijke verschillen en hoe buurtoverleg een rol speelt bij late wedstrijden.

Tijdens het WK voetbal is er niets leuker dan samen te kijken naar de wedstrijden. In Brabant worden daarom verschillende watchparty's georganiseerd, waarbij niet alleen het Nederland s elftal, maar ook landen als Curaçao , Turkije en Marokko worden angehaald.

Een-op-een locatie is poppodium 013, dat op 14 juni de deuren opent voor iedereen die de wedstrijd Curaçao-Duitsland wil bekijken. Daar hoort muziek en lekkere hapjes bij, en wordt de wedstrijd binnen getoond op tribunes. Kunsteners zorgen voor sfeer, maar wedstrijden die na twaalf uur 's nachts beginnen, zoals Tunesië-Nederland op 26 juni, mogen daar niet worden uitgezonden en moeten thuis worden gekeken. Buurtfeestjes met grote schermen buiten onderhevige veel voorwaarden, vooral bij late starttijden.

De regels verschillen per gemeente, maar overal wil men overlast voor omwonenden voorkomen. Het WK wordt gespeeld in de VS, Canada en Mexico, waardoor tijdsverschillen ontstaan en wedstrijden tussen 18.00 en 06.00 uur Nederlandse tijd plaatsvinden, dus ook midden in de nacht. De horeca in Brabant, buurthuizen en soms straten mogen bij uitzondering wedstrijden op grote schermen buiten vertonen, maar daarvoor is altijd een vergunning nodig. Over het algemeen gelden beperkingen: wedstrijden na 23.00 uur moeten binnen worden gekeken.

In sommige gemeenten, zoals Eindhoven, zijn grote schermen buiten pas vanaf de halve finales toegestaan; in Breda vanaf de kwartfinales. Voor kijkfeestjes binnen gelden ook regels. Horeca moet toestemming vragen om langer open te blijven bij wedstrijden buiten normale openingstijden. De gemeente Den Bosch gaat een stap verder: horecaondernemers moeten de buurt informeren als het een latertje wordt, zoals bij Nederland-Japan op 14 juni om 22.00 uur.

De gemeente benadrukt dat geen enkelebuurman die niet van voetbal houdt het feestje kan stoppen. Gemeenten willen meehelpen om het WK een feest te maken, maar hanteren verschillende regels voor organisatoren. Op terrassen staan vaak grote schermen, en dat aantal zal alleen toenemen als Nederland verder komt dan de groepsfase





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