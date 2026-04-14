Warnock en Sherwood analyseren Liverpool na Champions League-uitschakeling

Stephen Warnock en Tim Sherwood analyseren de prestatie van Liverpool in de Champions League kwartfinale. Ondanks de uitschakeling overheerst het optimisme over de tweede helft, maar wordt er ook gewezen op de gemiste kansen en de noodzaak voor Slot om zich te kwalificeren.

Stephen Warnock ziet dat er weinig op de uitschakeling van Liverpool in de kwartfinale van de Champions League is af te dingen. De oud-speler van de Engelse topclub is desondanks voorzichtig positief over het optreden van de ploeg van Arne Slot . Liverpool was uitgeschakeld, maar er was nog even hoop. 'De eerste helft was lastig en Liverpool had het moeilijk, maar in de eerste twintig minuten van de tweede helft waren ze exceptioneel. Ik zag echt het verlangen bij Liverpool om een resultaat te behalen.'

Ze gaven het publiek iets om van hun stoel te komen, maar ik weet niet waar dat het hele seizoen is geweest', vervolgt de voormalig linksback. 'Als ze het grootste deel van het seizoen zo hadden gespeeld, hadden ze om de titel gestreden in de Premier League.' Het mocht niet baten en het ging mis door twee doelpunten van Ousmane Dembélé. 'Ja, PSG verdedigde bij vlagen goed, maar ik denk nog steeds dat Liverpool wat energie mist op de flanken. Ze missen momenteel...' Slot moet zich kwalificeren voor Champions League om baan te behouden. Daar sluit Tim Sherwood zich bij aan.

'Liverpool was vanavond de betere ploeg. Ik vind nog steeds dat het een penalty was', verwijst de drievoudig Engels international naar de overtreding op Alexis Mac Allister na ruim een uur. 'Wel biedt het optreden hoop voor de rest van het seizoen. 'Als ze zo blijven spelen, plaatsen ze zich gegarandeerd voor de Champions League.'

'Arne Slot moet zich absoluut kwalificeren voor de Champions League om zijn baan te behouden. Maar het optreden in de tweede helft moet hem moed geven', benadrukt Sherwood. Er is ook nog een zijnoot: 'Och jee.... Even nagekeken, maar het zoontje van Genee speelde bij de tegenstander. Die wilde even stoer komen doen, wat een misselijk kereltje is die Wilfred toch. Echt zo'n zuiger.'

Petje af voor Vitesse, zoveel punten in mindering en dan mogelijk alsnog playoffs. Zo zet je de KNVB wel in z'n hempie. Lekker bezig! Ik word vooral moe van al die verontwaardigde spelers en bestuurders die denken even simpel een paspoortje te kunnen wisselen om zo voor een land uit te mogen komen waar ze verder vrij weinig mee hebben maar dan niet de nasleep ervan willen accepteren.

