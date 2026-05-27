Warmteleveranciers in Haarlem en Amstelveen kampen met storingen

Honderden bewoners van appartementen in Haarlem en Amstelveen kampen al jaren met problemen met hun warmtelevering. Dat blijkt uit onderzoek van NH. Het gaat om woningen die zijn aangesloten op een zogenoemd warmte-koude opslag (WKO) - een gasloos bodemenergiesysteem dat in Nederland sterk in opkomst is.

Bewoners melden terugkerende storingen waardoor ze zonder verwarming, warm water of koeling zitten. In Amstelveen spelen de problemen al sinds 2012. Nederland telt zo'n drieduizend WKO-installaties, waarvan de meeste in Noord-Holland. Volgens WKO-ondernemer Mark van Harlingen worden er in de toekomst jaarlijks tienduizenden huizen aangesloten op een WKO.

Volgens een onderzoeksrapport uit 2022 in opdracht van Autoriteit Consument en Markt (ACM) kampt dertien procent van de systemen met storingen en vier procent met 'grote storingen'. Bewoners in Haarlem en Amstelveen zijn al jaren wanhopig over hun problemen in huis. Later vandaag verschijnt op deze site een uitgebreid artikel over de problemen rondom WKO-systemen in Haarlem en Amstelveen.





