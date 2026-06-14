Warming up: komende dagen warmer en rond de 30 graden

Het weer zal in de komende dagen warmer worden en rond de 30 graden komen. De dagen erna verlopen steeds warmer, met mogelijk een lokaal warmteonweer.

Het weer zal in de komende dagen warmer worden en rond de 30 graden komen. Maandag beginnen we met veel wolken, maar het is vrijwel overal droog en breekt de zon wat vaker door.

De wind is zwak tot matig uit het westen tot noordwesten en daarmee wordt het 16 graden in de Kop van Noord-Holland. In het zuidoosten komt het kwik al boven de 20 graden uit. Dinsdag is het weerbeeld redelijk vergelijkbaar, met overdag vrijwel overal droog en een temperatuur van 20 tot 25 graden van noordwest naar zuidoost. De dagen erna verlopen steeds warmer, met woensdag 25 graden, donderdag 27, met mogelijk de eerste 30'er in het zuidoosten.

Vrijdag lijkt voorlopig de warmste dag te worden, met op veel plaatsen in het binnenland 30 graden of meer. Dat gaan we misschien wel bekopen met een lokaal warmteonweer later op de dag. Het weekend dat volgt laat ook nog zomers weer zien, misschien met een onweersbui. Er is wel veel onzekerheid wat betreft de temperatuur, want zondag en maandag kan die iets boven de 20 graden blijven, maar de kans op een 30'er is net zo groot





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Weerbericht Warming Up 30 Graden Lokaal Warmteonweer

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