Wandelaar Jan Groot haalt 5.000 euro op voor MS-onderzoek via Pieterpad en De 4 van Alkmaar

Jan Groot uit Heerhugowaard heeft 5.000 euro opgehaald voor MS-onderzoek door het Pieterpad af te leggen en deel te nemen aan De 4 van Alkmaar. Na sponsorshipverhoging werd zijn oorspronkelijke bedrag van 3.400 euro opgevuld tot het streefbedrag van 5.000 euro.

Het is Jan Groot gelukt om 5.000 euro bij elkaar te lopen. De fanatieke wandelaar uit Heerhugowaard zamelde geld in voor onderzoek naar MS, door het Pieterpad en De 4 van Alkmaar te lopen.

Hij werd zaterdag blij verrast, met de mededeling dat een sponsor van het wandelevenement in Alkmaar zijn streefbedrag aanvult.

"Dit had ik nooit kunnen bedenken", reageert Jan opgetogen. Hij liep zaterdagochtend 20 kilometer tijdens de laatste etappe van De 4 van Alkmaar. In april en mei legde hij zonder onderbreking het Pieterpad af. Hij legde 557 kilometer af, in 26 dagen.

"Ik liep iedere dag 20 kilometer of meer. Met een uitschieter naar 39 kilometer op een dag.

" Hij deed dit onder meer om geld op te halen voor het goede doel, MS Research. "Mijn vriend Atze is op 44-jarige leeftijd overleden aan MS. We hebben onze oudste zoon naar hem vernoemd en dankzij hem heb ik mijn vrouw ontmoet. Hij zit voor altijd in mijn hart.

" Komende dinsdag overhandigt hij de check aan de organisatie, dus kon hij tijdens De 4 van Alkmaar zijn goede doel nog onder de aandacht brengen. Hij deelde er al wandelend formulieren uit, zodat mensen konden doneren. Gisteren stond de teller op 3.400 euro.

"Ik had de lat ook wel hoog gelegd", lacht Jan. Zaterdag werd hij verrast met de mededeling dat Relive, een sponsor van het grote wandelevenement, het bedrag aanvult tot zijn streefbedrag van 5.000 euro.

"Ik ben superblij en had dit nooit verwacht. Ik heb al contact gehad met de kinderen van Atze en die vinden het ook geweldig.





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Wandeltocht MS Pieterpad De 4 Van Alkmaar Fondsenwerving

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