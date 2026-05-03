Wageningen45 vecht voor gratis 4 en 5 mei-activiteiten ondanks stijgende kosten

Chris Janssen, directeur van Wageningen45, wil de herdenkingen en vieringen op 4 en 5 mei gratis houden, ondanks de stijgende kosten. Hij ziet gratis festivals als essentieel voor het verspreiden van de vrijheidsboodschap, vooral in een tijd van polarisatie. De organisatie worstelt met een begroting van 1,5 miljoen euro, maar hoopt op extra steun van het Rijk om de activiteiten te behouden.

Hoewel de kosten in Nederland stijgen, blijft Chris Janssen, directeur van Wageningen45 , vastbesloten om de activiteiten op 4 en 5 mei gratis toegankelijk te houden.

Volgens hem zou een ticketprijs voor het Bevrijdingsfestival een drempel vormen voor het grote publiek, wat in strijd is met de missie van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945. De organisatie houdt jaarlijks verschillende herdenkingen en vieringen, waaronder het Bevrijdingsvuurestafette, de Dodenherdenking, de Nationale Herdenking Capitulaties, het vrijheidsdefilé en het Bevrijdingsfestival. Janssen benadrukt dat de gratis toegankelijkheid essentieel is om de boodschap van vrijheid te verspreiden, vooral in een tijd van wereldwijde spanningen en polarisatie.

Hij ziet gratis festivals als plekken waar alle Nederlanders elkaar kunnen ontmoeten zonder drempels. Door inflatie, strengere regels voor beveiliging en mobiliteit, en hogere kosten voor brandstof en energie, staat de begroting van Wageningen45 onder druk. In 2022 bedroeg de begroting 1,2 miljoen euro, maar dit jaar probeert de organisatie het programma voor 1,5 miljoen euro te houden, wat bijna onmogelijk is. Janssen noemt het een 'erg moeilijke puzzel'.

Ook andere festivals, zoals het Tielse Appelpop, worstelen met stijgende kosten. Na dertig jaar gratis toegankelijkheid verkoopt Appelpop dit jaar voor het eerst tickets. De organisatie kon het niet anders zien, omdat de kosten te hoog werden. De activiteiten worden betaald uit fondsen, commerciële partners, horecaopbrengsten, toiletinkomsten, merchandise en subsidies van het Rijk, de gemeente en de provincie.

Vorig jaar kondigde het kabinet aan dat er structurele steun zou komen voor organisaties die zich bezighouden met de Tweede Wereldoorlog, maar volgens Janssen is de 500.000 euro die Wageningen45 ontvangt, onvoldoende voor een begroting van 1,5 miljoen euro. Als de inkomsten dit jaar tegenvallen, kunnen programmaonderdelen vervallen, maar Janssen hoopt dat dit niet nodig is. Een jaar geleden, tijdens het jubileumjaar van 80 jaar vrijheid, kreeg hij regelmatig de vraag of dit het laatste jaar zou zijn met Bevrijdingsfestivals.

Hij vindt die vraag grappig, omdat hij het belang van het festival voor de jongere generatie benadrukt. Volgens Janssen is het festival de juiste plek om jongeren te bereiken, omdat ze er komen om te dansen en een biertje te drinken, maar ook de vrijheidsboodschap meekrijgen. Hij wijst erop dat zijn generatie nog grootouders had die de Tweede Wereldoorlog meemaakten, maar dat dit anders is voor de jongere generatie.

Over het heffen van entree zegt hij: 'Ik vind dat je het niet kunt maken.

' Hij pleit voor meer subsidie van het Rijk, omdat de gemeente en provincie al 2,5 tot 3 ton bijdragen. Janssen gelooft niet dat 4 en 5 mei in gevaar zijn, omdat de inhoud van de herdenkingen en vieringen het belangrijkst is. Als de inkomsten tegenvallen, wil hij opnieuw in gesprek gaan met alle partners voor extra middelen





