Wachttijden in Noord-Holland stijgen fors voor sommige vormen van zorg

De wachttijden voor sommige vormen van zorg in Noord-Holland stijgen fors. Vooral binnen de maag-, darm- en leverzorg (MDL) lopen de wachttijden op. De directeur van het MDL Fonds, Mariël Croon, zegt dat Nederland veel mensen heeft met maag-, darm- en leveraandoeningen. Volgens Croon groeit dat aantal al jaren, mede door de westerse leefstijl.

Bij recente peilingen kwamen ziekenhuizen in Alkmaar, Hoorn, Haarlem en Hilversum uit op wachttijden van meer dan honderd dagen voor een afspraak met een specialist. De directeur van het MDL Fonds, Mariël Croon, zegt dat Nederland veel mensen heeft met maag-, darm- en leveraandoeningen. Volgens Croon groeit dat aantal al jaren, mede door de westerse leefstijl. Ze wijst op voedingspatronen met veel 'witte rijst, rood vlees, geraffineerde suiker, ultrabewerkte voeding en alcohol'.

Dat draagt bij aan het toenemende aantal maag-, darm- en leveraandoeningen. Tegelijkertijd blijft de instroom van nieuwe MDL-specialisten achter. Het aantal opleidingsplaatsen daalde de afgelopen jaren van veertig naar vierentwintig, al worden er inmiddels weer zes toegevoegd. Ook op andere terreinen vallen de wachttijden op.

Zo moeten patiënten die in het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn een heupvervanging nodig hebben volgens de peiling ongeveer 200 dagen wachten op een operatie. De wachttijden voor transgenderzorg zijn ook opvallend hoog. Volgens de peilingen bedraagt de wachttijd bij Medisch Centrum Bloemendaal, een particuliere kliniek, ongeveer een jaar. Andere aanbieders in Noord-Holland laten aanzienlijk kortere wachttijden zien.

Deskundigen waarschuwen wel voor een directe vergelijking. Instellingen bieden niet altijd dezelfde vormen van transgenderzorg aan, waardoor de wachttijden niet één op één naast elkaar kunnen worden gelegd





