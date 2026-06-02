Wachttijden bij Groninger neurologen en oogartsen boven gestelde norm

In Groningen zijn de wachttijden bij neurologen en oogartsen hoger dan de gestelde norm. Volgens cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wacht men bij 101 poliklinieken in Groningen langer dan 28 dagen voor een eerste afspraak. Bij 44 poliklinieken wordt de norm voor behandelingen niet gehaald. De wachttijden zijn het hoogst in de neurologie.

Bij 44 poliklinieken wordt de norm voor behandelingen niet gehaald. De wachttijden zijn het hoogst in de neurologie. In het Ommelander Ziekenhuis (OZG) moet men 1,5 jaar wachten voor een afspraak bij de polikliniek Neurologie. Het OZG heeft een tekort aan neurologen, wat bijdraagt aan de lange wachttijden.

De afdeling is stap voor stap weer geopend voor nieuwe patiënten, waardoor de wachtlijst is gedaald van 1.200 naar 500 nieuwe patiënten. Ondanks deze verbeteringen blijft de toegangstijd voor de polikliniek Neurologie te lang. Bij het UMCG is de wachttijd bij neurologie beduidend korter, namelijk 75 dagen. Ook bij oogheelkunde bestaan lange wachttijden.

In het OZG moet men 200 dagen wachten voor een afspraak bij de polikliniek. Het Refaja in Stadskanaal vormt hierop een uitzondering. De wachttijd bedraagt daar 30 dagen als het gaat om staaroperaties. Het oogcentrum in Stadskanaal is een van de speerpunten van Treant.

De korte toegangstijden komen onder andere door het optimaliseren van de zorgpaden en digitalisering van de zorg





