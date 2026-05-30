Waarschuwing: Foto van man zonder verband met dood Berghem wijdverspreid op sociale media

Een foto van een man, ongegronden kin with de dood van een 47-jarige in Berghem, gaat viraal op sociale media. De politie waarschuwt voor de juridische risico's van het delen van dergelijke content, inclusief laster, smaad, doxing en schending van privacy- en portretrecht.

Op sociale media wordt een foto gedeeld die een man in verband brengt met de overlijden van een 47-jarige uit Berghem, terwijl hij naar alle waarschijnlijkheid niets met de zaak te maken heeft.

Het verspreiden van dergelijke beelden kan ernstige gevolgen hebben, zowel wettelijk als moreel. De politie Oost-Brabant wijst erop dat zelfs als de verdachting op waarheid steunde, er strikte regels gelden voor privacy en portretrecht. Wie een foto deelt met een beschuldiging kan zich schuldig maken aan verschillende strafbare feiten, waaronder laster en smaad.

Laster betekent dat je iemand opzettelijk kwaad maakt met een onware beschuldiging, terwijl smaad zich voordoet als de bewering wel waar is maar de reputatie onnodig wordt geschaad. Bovendien brengt het delen van persoonsgegevens naast de foto het risico van doxing met zich mee, wat onder andere intimidatie en kwade opzet inhoudt en kan leiden tot celstraf of boetes. Ook het portretrecht kan worden geschonden, een civiele kwestie waarbij het slachtoffer een geding kan aanspannen en schadevergoeding kan eisen.

Verder is het ongeoorloofd om foto's en persoonsgegevens zonder toestemming te verspreiden vanwege de privacywetgeving. De politie benadrukt dat bij vermoeden van een strafbaar feit de foto niet zelf moet worden gedeeld, maar dat men zich tot de autoriteiten moet wenden. Alleen de politie en het Openbaar Ministerie hebben het recht opsporingsfoto's te verspreiden, eventueel met anonimisering





