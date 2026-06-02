Waarom zijn buienradars soms precies en soms faliekant?

Weervrouw Amara Onwuka van RTL Nieuws verheldert waarom buienradars soms precies en soms faliekant zijn in hun voorspellingen.

Waarom heeft een buienradar soms precies goed, maar soms ook helemaal fout? Het zal je vast weleens overkomen zijn dat je van tevoren je weerapp gecheckt hebt en er geen regen voorspeld was, maar dat je vervolgens toch nat werd.

Of dat de regen precies viel op het moment dat het ook verwacht was. Waarom hebben buienradars het soms helemaal juist en soms faliekant mis?

"Buien zijn net als popcorn", vertelt Amara Onwuka, weervrouw bij RTL Nieuws. Bij de grote weersystemen gaan de weersverwachtingen eigenlijk altijd wel goed.

"Je kunt vaak op de kaart zien als er een enorm regengebied in komt. Daar kunnen we een berekening op loslaten.

" Maar buien kunnen ook weleens zomaar oppoppen, als "popcorn", ziet Onwuka. "We weten vaak wel dat het in een bepaald gebied gaat regenen of dat er een bui gaat ontstaan. Soms weten we niet altijd hoe explosief die is. Hij wordt op de wind meegenomen of hij dooft weer uit.

Dus daar zitten we ook weleens naast.

" Ook loopt de radar vijf minuten achter. "Er zou een bui kunnen ontstaan binnen vijf minuten die nog niet te zien is op de radarbeelden. " Om jou als luisteraar beter te informeren en om jou zoveel mogelijk bij ons programma te betrekken, versturen we een nieuwsbrief. Hierin vind je de stelling van de dag, de onderwerpen in de uitzending en een interessant artikel dat zeker het lezen waard is. Zo kun je gemakkelijk meepraten en mis je nooit meer iets





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