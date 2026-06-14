Waarom TVM zo dicht bij het station komt

De gemeente Hoogeveen en verzekeraar TVM organiseren een inloopbijeenkomst om vragen te beantwoorden over het nieuwe hoofdkantoor van TVM bij het station.

De gemeente Hoogeveen en verzekeraar TVM organiseren een inloopbijeenkomst om vragen te beantwoorden over het nieuwe hoofdkantoor van TVM bij het station. Een bezoeker vraagt zich af waarom het kantoor zo dicht bij het station komt, terwijl hij denkt dat het bedrijf de medewerkers wil stimuleren het openbaar vervoer te gebruiken.

Hij vraagt zich af of dat echt zal lukken. Andere bezoekers vragen zich af waar het gebouw precies komt en hoe hun uitzicht zal veranderen. Een vrouw woont in een appartementencomplex in de buurt en is bezorgd over de oversteek bij haar woning, die gevaarlijk en onoverzichtelijk is. Ze vraagt ook om meer seniorenwoningen in de buurt.

De wethouder reageert dat het moment nu is om tips en aandachtspunten door te geven. Het TVM-kantoor is onderdeel van een grotere aanpak van het stationsgebied, met aandacht voor verkeer, groen, wonen en parkeren. TVM heeft de keuze voor het stationsgebied vooral praktisch gemaakt, omdat het kantoor dicht bij het openbaar vervoer ligt en er genoeg ruimte is om te parkeren. Ook blijft Hoogeveen aantrekkelijk voor medewerkers uit Noord-Nederland, blijkt uit onderzoek van de verzekeraar.

Het nieuwe kantoor moet rond 2029 of 2030 opengaan en volledig energieneutraal worden. Voor TVM is dat een stap richting de toekomst. Wat er met het oude pand gaat gebeuren, is nog onduidelijk. De gemeente kijkt ook naar woningen, meer groen, betere looproutes en de verbinding met het beekdal van het Oude Diep.

Zo moet het gebied aantrekkelijker worden om te wonen, werken en reizen





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