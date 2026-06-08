Waarom archeologische opgravingen in Nederland zeldzaam zijn en aan strenge regels gebonden

Een terugblik op de recente problemen rond de opgraving van het skelet van d'Artagnan in Maastricht en de achtergrond van het Nederlandse archeologiebeleid: alleen opgraven bij bedreiging, beperkingen voor amateurarcheologen, en de verplichtingen bij vondsten.

De recente opgraving in Maastricht van het vermeende skelet van d'Artagnan heeft veel stof doen opwaaien. De stadarcheoloog Wim Dijkman zou onzorgvuldig hebben gehandeld: botten in Tupperware-bakjes, tandheelkundig materiaal niet correct behandeld voor DNA-onderzoek.

De gemeente heeft het onderzoek overgenomen, maar de schade aan de reputatie van de Nederlandse archeologie is al geleden. Dit incident staat echter niet op zichzelf; het werpt een schijnwerper op hoe archeologische opgravingen in Nederland worden aangepakt. Volgens Jos Bazelmans, hoogleraar Delta-archeologie aan de Universiteit Leiden, is het bijna een geloofstelling van de Nederlandse archeologie dat je alleen opgraaft wat bedreigd wordt en de rest laat liggen. Deze benadering heeft zowel voor- als nadelen.

Enerzijds beschermt het ongestoorde bodemarchief voor toekomstige generaties, anderzijds betekent het dat veel interessante locaties onaangeroerd blijven zolang er geen bouwprojecten plaatsvinden. Jaarlijks worden er ongeveer vijfduizend vooronderzoeken uitgevoerd, die leiden tot circa honderdvijftig daadwerkelijke opgravingen. Dat lijkt veel, maar in een land met een rijke geschiedenis als Nederland is het relatief beperkt. Bazelmans benadrukt dat er al genoeg te doen is met de bedreigde vindplaatsen.

Bovendien is een opgraving een vernietigende ingreep: eenmaal uitgegraven is de context voor altijd verloren. Daarom is terughoudendheid geboden. De opgraving van het skelet van d'Artagnan, of wie het ook mag zijn geweest, is een uitzondering omdat het een bewuste zoektocht betrof naar een historisch figuur. Meestal gaan opgravingen over de gewone man, niet over beroemdheden.

Dit voorval toont aan dat zelfs bij professionele archeologen fouten kunnen worden gemaakt, en dat de regels streng zijn maar niet altijd worden nageleefd. Naast professionele archeologen telt Nederland een groot aantal amateurarcheologen, die voornamelijk met metaaldetectoren werken. Ook daarvoor gelden strikte regels. Zo mag men niet dieper graven dan dertig centimeter, moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de grondeigenaar, en dient men de lokale verordening te controleren of metaaldetectie is toegestaan.

Vindt men iets interessants, dan heeft de grondeigenaar recht op de helft van de waarde. Bovendien is men verplicht om vondsten van voor de Tweede Wereldoorlog te melden. Het Rijk heeft dan het eerste recht van koop. Een sprekend voorbeeld is een gouden ring uit de negende of tiende eeuw, die in 1997 werd gevonden en een prijs van 83.000 euro opbracht.

Bij de verbouwing van het Binnenhof in Den Haag werden eveneens vele archeologische voorwerpen aangetroffen, die eigendom werden van de gemeente. Al deze vondsten worden opgeslagen in depots, waarvan sommige ook een museale functie hebben. Het Nederlandse bodemarchief is rijk, en de regels zorgen ervoor dat de schatten op een verantwoorde manier worden beheerd en onderzocht. De d'Artagnan-affaire herinnert ons eraan dat zorgvuldigheid en transparantie essentieel zijn, ook bij sensationele vondsten





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