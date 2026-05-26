Waalre opent terrein voor tijdelijke opvang van asielzoekers

De gemeente Waalre gaat ongeveer 150 asielzoekers tijdelijk opvangen op een terrein waar vroeger een dierenwinkel zat. Dit is het gevolg van een oproep van asielminister Bart van den Brink eind maart om gemeenten te vragen om snel meer opvangplekken voor asielzoekers te regelen.

De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel is momenteel te groot en dreigt mensen op straat te laten staan. Burgemeester Marcel Oosterveer van Waalre zegt dat mensen op de vlucht een veilige plek verdienen en dat de gemeente zich verantwoordelijk voelt om asielzoekers op een goede manier op te vangen. In 2024 zullen asielzoekers ook op dit terrein worden opgevangen en in 2022 had Waalre ergens anders een noodopvang.

Sinds de oproep van de minister hebben gemeenten ongeveer 2000 tijdelijke plekken voor asielzoekers aangeboden, maar dit heeft nog niet geholpen om de druk op Ter Apel te verminderen. Er zijn zorgen over veiligheid en leefbaarheid in de buurt en angst voor overlast. Bovendien voelen buurtbewoners dat er te weinig inspraak is geweest bij het besluit en hebben tegenstanders meerdere keren gedemonstreerd, waaronder zelfs de A59 kort geblokkeerd.

Er waren ook incidenten met vuurwerk en vernielingen bij het pand waar de opvang mogelijk komt





