VVD en Progressief Nederland trekken eigen koers voor economische hervormingen en politieke vernieuwing

Op het VVD-congres in Den Haag waarschuwden partijlider Yesilgöz en fractievoorzitter Brekelmans voor een dalende Europese positie en een onhoudbaar sociaal stelsel. Tegelijkertijd riepen zij de vakbonden op niet de vooruitgang te tegenwerken, maar mee te denken. In Den Bosch lanceerde Progressief Nederland, de fusie van GroenLinks en PvdA, een eigen manifest en sluit samenwerking met centrumrechtse partijen uit.Beide partijen gebruiken hun congres om een nieuwe ideologische richting te schetsen.

Op het partijcongres van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie in Den Haag hadden partijlider Dilan Yesilgöz en fractievoorzitter Sophie Hermans die vanaf 1 juli Brekelmans heet, een duidelijke boodschap voor de vakbonden.

Voor de Nederlandse economie is het beter als zij meedenken en niet de economische groei en vooruitgang tegenwerken. Het plan om het sociale zekerheidssysteem te hervormen is onontbeerlijk, anders wordt dat systeem onbetaalbaar. De toespraken van Yesilgöz en Brekelmans gingen voor een belangrijk deel over de economische visie van de VVD. Yesilgöz stelde dat het doel voor Nederland moet zijn om in 2040 de meest innovatieve economie van de wereld te zijn, als tegenwicht voor de dalende prestaties van Europa.

Het gaat echt niet goed met Europa, we dalen op allerlei lijstjes, zei Yesilgöz. Soms heb ik het idee dat we in Europa met een ander spel bezig zijn. Aan één tafel wordt schaakt en wij zijn een potje aan het dammen. Deze metafoor illustreert hoe de VVD het verschil ziet tussen een lange termijn visie en kortetermijn politiek.

Brekelmans maakte zich zorgen over de signalen die hij tijdens bedrijfsbezoeken krijgt. Ondernemers zeggen dat ze het gevoel hebben dat ze tot hun knieën in het moeras staan. Dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. We kunnen ons dat niet permitteren, waarschuwde hij.

De twee VVD-vertegenwoordigers richtten hun economische waarschuwingen ook rechtstreeks tot de linkse partijen in de Tweede Kamer. Mijn boodschap aan links: ondernemers zijn niet het probleem maar de oplossing, zei Brekelmans. Yesilgöz voegde toe: Het grootste verschil tussen links en rechts is: wij kijken naar de wereld hoe die is, niet hoe die had moeten zijn. Als je vooruitkijkt kun je zien wat er aan komt en je daarop voorbereiden, verwijzend naar een toekomstgerichte governance stijl.

Tegelijkertijd, in Den Bosch, hield Progressief Nederland, de fusiepartij van GroenLinks en PvdA, haar eigen partijcongres. Daar waarschuwde FNV-voorzitter Lilianne Ploumen die spreker was, de leden voor een deal tussen het kabinet en JA21, een rechtspopulistische partij. Ze riep de Progressieve leden op om te demonstreren tegen het kabinet. Partijlider Jesse Klaver sloot een eventuele samenwerking met D66, VVD en CDA uit, als die partijen wel een regeringsakkoord sluiten met JA21.

Het standpunt van de VVD en dat van Progressief Nederland lijken verder van elkaar te staan dan ooit, maar beiden proberen met hun respectievelijke congressen een nieuwe weg in te slaan. Progressief Nederland wil de herinnering aan de Partij van de Arbeid en GroenLinks doen verbleken en een frisse, progressieve identiteit creëren. Ook de VVD moet, volgens Yesilgöz, een nieuwe ideologische richting krijgen. Het laatsteLiberaal Manifest dateert van 2005.

De VVD-leden toonden zich tevreden over de nieuwe leidraad, die vooraf was besproken in talloze discussiegroepen. Yesilgöz sloot af met de opmerking dat het partijbestuur de leden betrokken hield: Als mensen nu nog zeggen dat we geen discussiepartij zijn… Hij liet de zin onafgemaakt, als een直接e uitdaging aan critici binnen en buiten de partij





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VVD Yesilgöz Brekelmans Economie Innovatie Sociale Zekerheid Vakbonden Progressief Nederland Groenlinks Pvda Klaver Verkiezingen Liberaal Manifest

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VVD presenteert nieuw Liberaal Manifest om interne verdeeldheid te slechtenDe VVD bespreekt morgen op een congres een nieuw Liberaal Manifest dat de partij inhoudelijk en ideologisch moet herpositioneren. Het manifest, opgesteld met brede inbreng van fracties en leden, moet antwoord geven op moderne vraagstukken zoals geopolitieke onrust en AI, en de interne tegenstellingen tussen linkse en rechtse vleugels overbruggen.

Read more »

Haarlems coalitieakkoord: bouwen, vergroenen en betaald parkerenHaarlem krijgt nieuwe coalitie: Progressief Nederland, D66 en CDA bouwen 12.000 woningen en breiden betaald parkeren uit. Lees het hele verhaal.

Read more »

Wekdienst 13/6: Partijcongressen Pro en VVD • Marokko tegen Brazilië op WKNieuws, weer en verkeer: met dit overzicht begin je geïnformeerd aan de dag.

Read more »

VVD-stemmers verliezen vertrouwen in Yeşilgöz, Brekelmans favoriet als lijsttrekkerUit onderzoek van EenVandaag blijkt dat slechts 55 procent van de VVD-stemmers vindt dat Yeşilgöz het goed doet als partijleider, een daling van 30 procent sinds de verkiezingen. Kiezers noemen haar te beschadigd en wijzen op incidenten en gebrek aan zichtbaarheid. Ruben Brekelmans wordt door 53 procent als voorkeurslijsttrekker gezien.

Read more »