VVD besluit onderhandelingen over coalitieakkoord af, coalitietraject Rotterdam naar niets leidt

De gesprekken over een coalitieakkoord tussen verkiezingswinnaar PRO, D66, Denk en de VVD in Rotterdam zijn mislukt bij de VVD. De VVD heeft de gesprekken beëindigd, meldt informateur Diederik Samsom. De VVD zegt niet verder in deze samenstelling in te kunnen en geeft zijn opdracht terug. De achterliggende redenen en verdere ontwikkelingen worden in de brief van Samsom niet toegelicht.

De VVD zegt 'niet verder te kunnen in deze samenstelling' schrijft Samsom. Hij benadrukt dat de persoonlijke verhoudingen tussen de onderhandelaars goed zijn gebleven. Onder leiding van Samsom begonnen verkiezingswinnaar PRO, D66, Denk en de VVD vijf weken geleden te onderhandelen over een coalitieakkoord. Volgens de informateur zijn de gesprekken ondanks het mislukken van de formatie wel in goede sfeer verlopen.

Ik wil benadrukken dat de persoonlijke verhoudingen tussen de onderhandelaars gedurende het gehele proces goed zijn gebleven. De betrokken partijen zouden zich volgens de informateur ‘oprecht hebben ingezet voor Rotterdam’ en constructief hebben geprobeerd tot een akkoord te komen





