Vuurwerkbom treft D66-partijkantoor in Den Haag, politie houdt verdachte aan

Een vuurwerkbom is gisteravond gegooid in het partijkantoor van D66 in Den Haag. De politie heeft een verdachte opgepakt. Dertig jongeren van de Jonge Democraten waren aanwezig, maar niemand raakte gewond. Politici van verschillende partijen veroordelen de aanval en benadrukken de dreiging voor de democratie.

Het is nog niet bekend wat het motief was voor het gooien van een vuurwerkbom in het partijkantoor van D66 in Den Haag , iets na 21.00 uur gisteravond.

De politie pakte een uur na de aanslag een verdachte op. Op het moment van de ontploffing waren ongeveer dertig mensen van de D66-jongerenorganisatie aanwezig in het pand. Niemand raakte gewond, wel zijn de aanwezigen enorm geschrokken van de knal. Ze hebben zichzelf in veiligheid gebracht in de tuin achter het gebouw.

Dit incident staat niet op zichzelf, en dat maakt het des te zorgwekkender. Jongeren moeten vrij en zonder angst kunnen deelnemen aan de democratie die zij mede vormgeven, zegt voorzitter Rachelle Smook van de Jonge Democraten. Hulpdiensten bij het partijbureau van D66: De partijleider van D66, premier Jetten, noemt het een laffe daad van intimidatie.

Voor wie denkt angst aan te kunnen jagen, heb ik een boodschap: wij laten ons in democratisch Nederland nooit het zwijgen opleggen door geweld, schrijft hij op sociale media. De politie heeft hekken geplaatst in de omgeving en zegt dat sprake is van lichte schade. De explosie leidt ook tot woedende reacties van andere partijen. Onder meer coalitiepartners VVD en CDA veroordelen de aanval op het partijbureau van de grootste regeringspartij.

Hoe haal je het in je hoofd! Wat een laffe actie. Bedreigen en intimideren van een politieke partij (of wie dan ook) is absoluut onaanvaardbaar, reageert VVD-leider Dilan Yeşilgöz op X. Bij een democratie hoort debat, geen geweld, schrijft CDA-voorman Henri Bontenbal op X. Partijleider Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Hij wijst erop dat het partijkantoor van D66 al voor de tweede keer doelwit is.

In september gooiden relschoppers ruiten in en probeerden ze een in brand gestoken container naar binnen te rijden, na een uit de hand gelopen anti-immigratieprotest op het Malieveld. Wat een hufters, vindt ChristenUnie-leider Mirjam Bikker. De democratie gaat eraan als je met geweld de ander intimideert. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk noemt de aanval schandalig en volstrekt onaanvaardbaar.

Een explosie bij een partijkantoor is waarschijnlijk een gerichte aanslag; niet alleen op die specifieke partij maar op onze rechtsstaat en democratie, aldus PVV-afsplitser Gidi Markuszower. Meningsverschillen in Nederland beslechten wij met woorden en niet met wapens. Hij wenst D66 veel sterkte





