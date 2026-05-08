Vuurwerkbom in partijkantoor D66 in Den Haag: politie pakt verdachte op, niemand gewond

Een vuurwerkbom is gisteravond in het partijkantoor van D66 in Den Haag ontploft. De politie heeft een verdachte opgepakt. Niemand raakte gewond, maar de aanwezigen waren enorm geschrokken van de knal. Er zijn woedende reacties van andere partijen, waaronder coalitiepartners VVD en CDA.

Het is nog niet bekend wat het motief was voor het gooien van een vuurwerkbom in het partijkantoor van D66 in Den Haag, iets na 21.00 uur gisteravond.

De politie pakte een uur na de aanslag een verdachte op. Op het moment van de ontploffing waren ongeveer dertig mensen van de D66-jongerenorganisatie aanwezig in het pand. Niemand raakte gewond, wel zijn de aanwezigen enorm geschrokken van de knal. Ze hebben zichzelf in veiligheid gebracht in de tuin achter het gebouw.

'Dit incident staat niet op zichzelf, en dat maakt het des te zorgwekkender. Jongeren moeten vrij en zonder angst kunnen deelnemen aan de democratie die zij mede vormgeven', zegt voorzitter Rachelle Smook van de Jonge Democraten. Hulpdiensten bij het partijbureau van D66: De partijleider van D66, premier Jetten, noemt het 'een laffe daad van intimidatie'.

'Voor wie denkt angst aan te kunnen jagen, heb ik een boodschap: wij laten ons in democratisch Nederland nooit het zwijgen opleggen door geweld', schrijft hij op sociale media. De politie heeft hekken geplaatst in de omgeving en zegt dat sprake is van lichte schade. De explosie leidt ook tot woedende reacties van andere partijen. Onder meer coalitiepartners VVD en CDA veroordelen de aanval op het partijbureau van de grootste regeringspartij.

Partijleider Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA spreekt van 'een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat.

' Hij wijst erop dat het partijkantoor van D66 al voor de tweede keer doelwit is. In september gooiden relschoppers ruiten in en probeerden ze een in brand gestoken container naar binnen te rijden, na een uit de hand gelopen anti-immigratieprotest op het Malieveld. Wat een hufters, vindt ChristenUnie-leider Mirjam Bikker.

'De democratie gaat eraan als je met geweld de ander intimideert', aldus SGP-Kamerlid Diederik van Dijk. PVV-afsplitser Gidi Markuszower noemt de aanval 'schandalig en volstrekt onaanvaardbaar'. Meningsverschillen in Nederland beslechten wij met woorden en niet met wapens





