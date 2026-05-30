Vuurwerk tijdens voetbalwedstrijd in Dalen leidt tot dood van vijf koeien

Na een harde knallende vuurwerkstuk tijdens een voetbalwedstrijd in Dalen raakten meerdere koeien in paniek. Vijf dieren moesten worden ontweerd en er is aanzienlijke materiële schade en melkderving. De politie onderzoekt de zaak en de betrokken voetbalclub wil extra maatregelen tegen vuurwerk.

Een incident met vuurwerk tijdens een voetbalwedstrijd in Dalen heeft verstrekkende gevolgen gehad voor de lokale veeboer Jan Uineken. Tijdens de kampioenswedstrijd van vv Dalen 3 op 9 mei zorgde een harde knallende vuurwerkstuk ervoor dat zijn koeien en die van buren in paniek raakten.

Uineken verloor vijf dieren die moeten worden ontweerd, terwijl anderen gewond raakten. Ook materiële schade in zijnstal is groot, met breuken en een defecte melkrobot, en de melkproductie daalt door stress. De veeboer heeft aangifte gedaan en de politie onderzoekt de zaak. Voorzitter Kristien Croezen van vv Dalen betreurt het voorval en benadrukt dat vuurwerk rondom het sportpark verboden is, maar dat het lastig is om sancties op te leggen als de dader geen clublid is.

De club wil extra maatregelen nemen en samenwerken met boeren. Uineken zoekt nog steeds naar de dader en wacht af wat de verzekering en het politieonderzoek zullen opleveren





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dalen Vuurwerk Voetbal Vee Schade Politieonderzoek

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vijf dieren mogen mogelijk weer als huisdier worden gehoudenHet College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft besloten dat het ministerie van Landbouw opnieuw moet kijken naar vijf verboden dieren. De vijf dieren zijn de dromedaris, jak, chinchilla, het witstaartstekelvarken en de Russische dwerghamster.

Read more »

Vijf verhalen die je vandaag gelezen moet hebbenVerschillende nieuwsartikelen over slaaptips, het weer en een kort geding tussen twee broers

Read more »

Míchel vertrekt na vijf seizoenen bij GironaNa vijf seizoenen waarin hij de club van promotie tot Champions League deelname leidde, legt de 50‑jarige Madrileense trainer na de recente degradatie afscheid van Girona. Zijn periode werd gekenmerkt door een opvallende ommekeer, topscorer Artem Dovbyk en een derde plaats, maar eindigde in mismanagement en afbraak.

Read more »

Hagenaar mag vijf jaar geen honden houden nadat hij Amerikaanse bully op jongeren afstuurdeHagenaar Ramesh C. (40) uit Den Haag krijgt een werkstraf omdat hij tijdens een ruzie in winkelcentrum Leyweg zijn hond Blaze op drie mensen afstuurde.

Read more »