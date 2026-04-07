Vuurwerk en fakkels verstoren kampioenshuldiging PSV in Eindhoven

De kampioenshuldiging van PSV in Eindhoven werd overschaduwd door het afsteken van vuurwerk en fakkels, ondanks een verbod en strenge controles. Een incident met vuurwerk in de Rechtestraat veroorzaakte paniek en resulteerde in een lichtgewonde. De autoriteiten zullen de veiligheidsmaatregelen evalueren.

Tijdens de uitbundige festiviteiten ter ere van de kampioenshuldiging van PSV in Eindhoven , werd de feestvreugde overschaduwd door een ongewenste en verboden activiteit: het afsteken van vuurwerk. Ondanks de strenge handhaving van een vuurwerkverbod en een verbod op fakkels, kleurde de binnenstad, en in het bijzonder het Stadhuisplein, rood door de vlammen en rook van het illegale vuurwerk.

Dit gebeurde op het moment dat de spelers, het glorieuze kampioenschap vierend, op het bordes van het stadhuis verschenen om de felicitaties in ontvangst te nemen. De lokale autoriteiten hadden in een poging om de veiligheid te waarborgen en het verbod te handhaven, een reeks maatregelen getroffen. Naast het vuurwerkverbod was er ook een tassenverbod afgekondigd, met als doel te voorkomen dat vuurwerk in het geheim de feestpleinen op werd gesmokkeld. De beveiliging was extra streng op de toegangspunten en controleerde intensief de tassen van de feestvierders. Echter, de praktijk toonde aan dat deze inspanningen onvoldoende effect sorteerden. Vele tientallen fakkels werden zonder enige restrictie afgestoken, waardoor de lucht boven het Stadhuisplein en de Markt rood kleurde en de rook de adem benam van velen die de festiviteiten wilden vieren. De situatie leidde tot frustratie bij de organisatoren en de andere bezoekers die zich aan de regels hadden gehouden. Het is niet bekend of het afsteken van de fakkels tot concrete problemen of gewonden heeft geleid, maar de impact op de sfeer was onmiskenbaar. De roep om verantwoordelijkheid en handhaving werd luider. \Het was echter niet alleen het afsteken van fakkels dat de festiviteiten ontsierde. Op een andere locatie in het bruisende centrum van Eindhoven, in de Rechtestraat, ging het gruwelijk mis. Midden in de dichte mensenmassa werd een pot illegaal vuurwerk aangestoken. Door een onfortuinlijke samenloop van omstandigheden viel de pot om en schoot het vuurwerk rechtstreeks de menigte in. Dit veroorzaakte onmiddellijke paniek en chaos. Mensen gilden, renden weg en probeerden zich te beschermen tegen het rondvliegende vuurwerk. De angst was tastbaar en de impact op de aanwezigen was enorm. De gevolgen waren direct zichtbaar: een man raakte lichtgewond aan zijn been door het vuurwerk. De man, die anoniem wenste te blijven, deelde zijn ervaring: 'Ik zag de pot omvallen en rende een winkel binnen, maar mijn been werd geraakt. Mijn oren piepen nog', vertelde hij geschrokken. 'Ik heb geen pijn, maar dat komt door de alcohol.' De impact was ook zichtbaar op de kleding van sommige aanwezigen. Een dame, wiens PSV-shirt een gat had opgelopen door het vuurwerk, reageerde verbijsterd: 'Mijn shirt is naar de klote door dat vuurwerk'. De frustratie en het ongeloof over de actie waren overduidelijk aanwezig. De reacties op het incident waren veelzeggend. 'Welke idioot doet zoiets', vroeg een andere getuige zich af, de woede en onbegrip waren duidelijk in zijn stem te horen. De algemene stemming was er een van ongeloof en verontwaardiging. De vraag die velen bezighield was hoe dit had kunnen gebeuren en hoe zo'n potentieel gevaarlijk voorwerp überhaupt in de drukte terecht kon komen: 'Hoe komt zo'n groot ding hier ook.' \De gebeurtenissen tijdens de kampioenshuldiging van PSV werpen een schaduw over de feestvreugde en roepen belangrijke vragen op over de veiligheid, de handhaving van de regels en de verantwoordelijkheid van de feestvierders. De incidenten benadrukken de noodzaak van een effectievere aanpak om illegale activiteiten tijdens dergelijke evenementen te voorkomen. De autoriteiten zullen zich moeten buigen over de vraag hoe het vuurwerkverbod in de toekomst beter kan worden gehandhaafd en hoe de veiligheid van de bezoekers beter kan worden gewaarborgd. Dit vereist een combinatie van preventieve maatregelen, effectieve controlemechanismen en adequate straffen voor overtreders. De ervaringen van dit jaar dienen als een duidelijke waarschuwing: de kampioenshuldiging moet een feest van vreugde zijn, zonder de angst voor letsel of schade. De nadruk moet liggen op het samen vieren van de prestaties van het team, niet op het tolereren van gedrag dat de feestvreugde kan bederven en de veiligheid in gevaar kan brengen. De incidenten zullen ongetwijfeld aanleiding geven tot een evaluatie van de veiligheidsmaatregelen en het beleid met betrekking tot vuurwerk tijdens toekomstige evenementen. Er zal een dialoog moeten plaatsvinden tussen de autoriteiten, de organisatoren en de gemeenschap om ervoor te zorgen dat toekomstige vieringen van PSV en andere evenementen veilig en plezierig verlopen voor iedereen. De nadruk zal moeten liggen op het creëren van een omgeving waarin de supporters hun vreugde kunnen uiten zonder de veiligheid van zichzelf en anderen in gevaar te brengen. De onverantwoordelijke acties van een klein aantal individuen hebben de potentie om de vreugde van de overwinning te overschaduwen, en het is de taak van de autoriteiten en de gemeenschap om dit in de toekomst te voorkomen





