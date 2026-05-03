Vuelta Femenina: de zwaarste klim ter wereld beslist wie de beste renster is

De Vuelta Femenina begint vandaag met een zware slotklim, de Alto de El Angliru. Rensters als Anna van der Breggen en Kasia Niewiadoma noemen het een legendarische uitdaging. De klim van 12 kilometer met een gemiddelde stijging van 9,7 procent en stukken boven de 20 procent is beslissend voor de eindklassering. De wedstrijd duurt van 3 tot 9 mei en is te volgen via de NOS-app en NOS.nl.

In de wereld van het vrouwenwielrennen is de Vuelta Femenina dit jaar een bijzonder zware uitdaging. De slotklim, de Alto de El Angliru, wordt gezien als een van de zwaarste klimmen ter wereld en bepaalt wie de beste renster is.

De klim is 12 kilometer lang met een gemiddelde stijging van 9,7 procent, maar bevat ook stukken met meer dan 20 procent helling. Rensters als Anna van der Breggen, Pauline Ferrand-Prévot en Kasia Niewiadoma hebben het erover dat het een legendarische etappe wordt. Van der Breggen, die vorig jaar derde werd, hoopt op een podiumplek, maar weet dat de Angliru alles zal beslissen.

'Het wordt als een muur beklimmen naar de hemel', aldus Niewiadoma. De organisatoren van grote rondes zoeken steeds spectaculairdere klimmen, maar volgens coach Louis Delahaije wordt het op zulke steile hellingen juist minder spectaculair.

'Op andere klimmen speelt tactiek nog een rol, maar op de Angliru moet je gewoon je eigen klim pacen', zegt hij. De klim duurt ongeveer 50 tot 55 minuten, en wie haar krachten het beste verdeelt, heeft de grootste kans op ritwinst en eindoverwinning. De Vuelta Femenina duurt van 3 tot 9 mei en alle etappes zijn te volgen via de NOS-app en NOS.nl. Ook Marianne Vos, die al zes etappes won in de Vuelta, is een van de favorieten.

Haar ploeg, Visma-Lease a Bike, richt zich op ritzeges, terwijl SD Worx-Protime met Van der Breggen op een podiumplek hoopt. De spanning is groot, want de Angliru is niet alleen zwaar, maar ook beslissend voor de eindklassering. Rensters moeten zich mentaal en fysiek voorbereiden op deze extreme uitdaging, die wellicht de zwaarste test bergop van hun carrière wordt.

De voorbije jaren hebben andere grote rondes, zoals de Giro en de Tour, ook zware klimmen opgenomen, maar de Angliru staat bekend als 'het Beest van Asturië'. Voor de rensters is het een moment van waarheid, waar tactiek en uithoudingsvermogen samenkomen. Wie de klim het beste beheerst, zal de wedstrijd domineren. De Vuelta Femenina belooft een spannende strijd te worden, waarin de beste rensters zich zullen onderscheiden op de meest extreme klim





