Vuelta Femenina: Dag vier begint met bergpunten op het spel

Ashleigh Moolman-Pasio draagt de bergtrui vandaag, maar er zijn nog twee bergpunten te verdienen in de vierde etappe. De eerste beklimming is de Alto de Oural, waarvan de top al wordt bereikt na krap twintig kilometer koers. De tweede klim is de Alto de A Vacariza, waarvan de top wordt bereikt na bijna 84 kilometer koers.

De strijd om de bergtrui is behoorlijk spannend. Ashleigh Moolman-Pasio en Maeva Squiban , de nummers een en twee in het bergklassement, hebben beiden tien punten, maar omdat Moolman-Pasio hoger staat in het algemeen klassement, draagt zij de trui vandaag.

Vandaag zijn er maximaal twaalf punten te verdienen. Bij beide beklimmingen krijgt de eerste renster die boven is zes punten. In de vierde etappe van ruim 115 kilometer tussen Monforte de Lemos en Antas de Ulla is het nooit vlak. Na twee dagen zonder gecategoriseerde klimmen staan er dan ook weer bergpunten op het spel.

De eerste klim van de dag is de Alto de Oural (derde categorie), waarvan de top al wordt bereikt na krap twintig kilometer koers. De tweede klim van de dag is de Alto de A Vacariza (derde categorie), waarvan de top wordt bereikt na bijna 84 kilometer koers. De laatste kilometers lopen omhoog door het historische finishdorp, veelzijdige sprinters en aanvallende rensters zullen weer voor hun kans gaan. Cédrine Kerbaol won gisteren de derde etappe van de Vuelta Femenina.

De Française van EF Education-Oatley reed weg met nog twee kilometer te gaan en maakte van haar afdaalkunsten gebruik om het peloton voor te blijven. Het was de tweede ritzege van de Amerikaanse formatie, nadat Noemi Rüegg verrassend de eerste etappe had gewonnen. De leiderstrui bleef om de schouders van Franziska Koch, die het meermaals lastig had in de finale maar uiteindelijk in het peloton finishte. Kerbaol schoof door haar overwinning naar de derde plaats in het klassement.

Welkom op dag vier van de Vuelta Femenina. Rond 14.15 uur wordt het startsein gegeven en volgen we de koers van vandaag. In de strijd om de bergtrui staat Ashleigh Moolman-Pasio aan de leiding met tien punten. Maeva Squiban volgt op de tweede plek met eveneens tien punten.

Er zijn nog twee bergpunten te verdienen in de vierde etappe. De eerste beklimming is de Alto de Oural, waarvan de top al wordt bereikt na krap twintig kilometer koers. De tweede klim is de Alto de A Vacariza, waarvan de top wordt bereikt na bijna 84 kilometer koers. De laatste kilometers van de etappe lopen omhoog door het historische finishdorp.

Veelzijdige sprinters en aanvallende rensters zullen weer voor hun kans gaan. In de derde etappe won Cédrine Kerbaol de etappe, waardoor ze naar de derde plaats in het klassement schoof. Franziska Koch blijft leider in het klassement, maar het was een lastige finale voor haar. Noemi Rüegg won de eerste etappe en de Amerikaanse formatie scoorde al twee ritzeges.

