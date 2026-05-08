VU Amsterdam koppelt systemen los na aanhoudende hack op Canvas

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft alle systemen die verbonden zijn met het onderwijsplatform Canvas losgekoppeld na een hack door de groep Shinyhunters. De hackers dreigen met het openbaar maken van gestolen gegevens, waaronder e-mailadressen en studentennummers. De VU neemt voorzorgsmaatregelen, wat mogelijk invloed heeft op het onderwijs.

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft alle systemen die in verbinding staan met het onderwijsplatform Canvas losgekoppeld als reactie op een hack door de groep Shinyhunters .

Afgelopen woensdag werd het platform gehackt, en gisteravond werd duidelijk dat de hackersgroep nog steeds toegang heeft tot de systemen. De VU heeft daarom preventieve maatregelen genomen, wat mogelijk invloed heeft op het onderwijs vandaag. In een officiële mededeling heeft de universiteit bevestigd dat de hackers een bericht op Canvas hebben geplaatst, waarin ze dreigen met het openbaar maken van de gestolen data. De VU heeft als voorzorg alle systemen die verbonden zijn met Canvas losgekoppeld.

Wie probeert de website van Canvas te bezoeken, wordt automatisch doorgestuurd naar een updatepagina van de VU. De hack begon afgelopen woensdag, nadat de leverancier van Canvas, Instructure, ongeautoriseerde toegang tot een deel van de systemen had opgemerkt. Canvas wordt gebruikt door veel hogescholen en universiteiten in Nederland, waardoor de VU niet de enige onderwijsinstelling is die getroffen is door de aanval.

Volgens rapporten zouden wereldwijd miljoenen gegevens van studenten en medewerkers, zoals e-mailadressen, studentennummers en berichten tussen gebruikers, gestolen zijn. Het is nog niet duidelijk wat de precieze gevolgen voor het onderwijs vandaag zullen zijn. De VU houdt de situatie nauwlettend in de gaten en zal studenten en medewerkers op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. De hackersgroep Shinyhunters is bekend om eerdere aanvallen op grote bedrijven en instellingen, waarbij ze vaak grote hoeveelheden gegevens stalen en dreigden openbaar te maken.

De VU roept alle gebruikers op om hun wachtwoorden te wijzigen en waakzaam te zijn voor verdachte activiteiten op hun accounts. De universiteit werkt samen met beveiligingsexperts om de impact van de hack te beperken en de systemen zo snel mogelijk weer veilig te maken. Het is nog niet bekend wanneer de systemen weer volledig operationeel zullen zijn, maar de VU doet er alles aan om de verstoringen tot een minimum te beperken





NHNieuws / 🏆 17. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vrije Universiteit Amsterdam Canvas Shinyhunters Hack Onderwijsplatform

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Datalek bij Nederlandse universiteiten via software CanvasDe Universiteit van Amsterdam, Tilburg University en Maastricht University zijn getroffen door een datalek via het Amerikaanse moederbedrijf van Canvas. Mogelijk zijn namen, e-mailadressen en student-ID's gelekt, waarna gebruikers zijn gewaarschuwd voor phishing.

Read more »

Nederlandse universiteiten waarschuwen voor phishing na hack bij CanvasNa een grootschalige hackaanval op de onderwijssoftware Canvas waarschuwen diverse Nederlandse universiteiten hun studenten en docenten voor phishing. Gegevens van miljoenen gebruikers wereldwijd zijn gestolen door de hackersgroep Shinyhunters.

Read more »

Datalek bij diverse Nederlandse universiteiten via Canvas-softwareDe Universiteit van Amsterdam, Tilburg University en Maastricht University zijn getroffen door een datalek via de software Canvas. Mogelijk zijn namen, e-mailadressen en student-ID's gelekt, waarna gebruikers zijn gewaarschuwd voor phishing.

Read more »

Hackers dringen opnieuw binnen in app die ook op Rotterdamse universiteit wordt gebruiktOp een app die veel wordt gebruikt op Nederlandse universiteiten en hogescholen heeft gisteravond korte tijd een boodschap gestaan van hackersbende ShinyHunters.

Read more »