VS wint van Paraguay in WK 2026

De Verenigde Staten hebben de eerste wedstrijd in groep D van het WK 2026 gewonnen van Paraguay. De VS won met 4-1 en begon het wereldkampioenschap in eigen land op een goede manier.

De Verenigde Staten hebben de eerste wedstrijd in groep D van het WK 2026 gewonnen van Paraguay . De VS, onder leiding van bondscoach Mauricio Pochettino , was de hele wedstrijd beter dan Paraguay en won uiteindelijk met 4-1.

De 70 duizend toeschouwers in het SoFi Stadium, het thuisstadion van NFL-teams Los Angeles Rams en Los Angeles Chargers, zagen een ijzersterke eerste helft van de VS. Het Amerikaanse elftal overrompelde Paraguay met vlot, fris en enorm energiek combinatiespel. Een knullig eigen doelpunt van Damian Bobadilla hielp de VS op weg, waarna het allemaal alleen maar nog beter ging lopen. Folarin Balogun scoorde twee doelpunten, maar één van hen werd afgekeurd.

Christian Pulisic hielp de VS op weg naar een 2-0 voorsprong. De derde van de VS, de tweede van Balogun, was nog net even mooier. De aanvaller van AS Monaco ging diep, schudde een mandekker af, kapte de volgende uit en prikte de bal precies in de bovenhoek. Na rust probeerde Paraguay meer naar voren te voetballen, maar dat ging niet van harte.

De VS hoefde ook niet per se meer, wat het duel slordiger maakte. Het leverde Paraguay wel een doelpunt op. Mauricio kreeg de bal voor de voeten en vond de verre hoek. De Amerikanen raakten niet in paniek van de tegengoal en kozen opnieuw de aanval.

De grootste kans op een vierde goal was voor invaller Ricardo Pepi, maar de PSV-spits schoot van dichtbij over. Diep in blessuretijd voltooide invaller Giovanni Reyna het Amerikaanse feest met misschien wel de mooiste goal van de avond toen hij de bal met buitenkant voet in de verre hoek krulde. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt op 14 juni gespeeld. De VS speelt op 19 juni tegen Australië. Paraguay treft een dag later Turkije





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