VS vs Paraguay: dramatische wendingen, Balogun's hattrick en Infantino's controversiële opmerkingen tijdens de eerste WK‑dag

Een uitgebreid live‑blog over de groepswedstrijd tussen de Verenigde Staten en Paraguay op WK 2026, met detailbeschrijvingen van de doelpunten, tactische wissels, ceremonies, en de ludieke uitspraken van FIFA‑voorzitter Gianni Infantino over een mogelijke uitbreiding van het toernooi.

Het WK voetbal 2026 is in volle gang en in dit live‑blog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en de rest van het wereldkampioenschap.

De eerste groepswedstrijd die de meeste aandacht trok, was het duel tussen de Verenigde Staten en Paraguay, gespeeld in het Los Angeles‑stadion. De Paraguayaanse selectie, aangemoedigd door een vroeg moment van hoop, ging voluit over de linies van de Amerikaanse ploeg en zocht overal naar een gelijkmaker. Toch bleek de Amerikaanse verdediging, aangestoken door de snelheid van hun vleugelspelers, de Paraguayaanse aanvallen keer op keer af te weren.

In de twee eerste minuten na rust kreeg de VS opnieuw de bal in het midden en profiteerde van een slordige pass van de Paraguayaanse middenvelder. De bal bereikte de Amerikaanse spits Balogun, die zich elegant van zijn verdediger losmaakte en een klinische afwerking toonde: de bal eindigde in de bovenhoek van het doel. Met die treffer kwam de stand op 3‑1, een score die de Amerikanen met een gerust hart toelieten als voorlopig eindresultaat. De wedstrijd kende verschillende omschakelingen.

Bondscoach van de VS, die bekend staat om zijn dynamische speelstijl, maakte in de tweede helft een aantal tactische wissels om de druk op de Paraguayaanse defensie te verhogen. Een van de nieuw ingeschakelde spelers, de Amerikaanse vleugelspeler Pulisic, leverde een krachtige voorzet in die uiteindelijk uitkwam op McKennie. Deze probeerde van afstand te schieten, maar het schot raakte de voet van de Paraguayaanse keeper Bobadilla, waardoor de bal in het eigen net belandde.

Dit eigen doelpunt gaf de Amerikanen een extra voorsprong en benadrukte hun controle over de wedstrijd. Paraguay, die tot nu toe vooral op een solide verdediging had vertrouwd, kreeg het steeds moeilijker om de bal in de buitenspelzone te houden. Hun kansen werden steeds schaarser, terwijl de VS met snelle combinaties en variabele tempo's de achterstand van hun tegenstander steeds verder vergrootte.

Tussen de sportieve berichten door verstrekte FIFA‑voorzitter Gianni Infantino tijdens een interview met het Braziliaanse tv‑station CazéTV een opvallende opmerking over het uitbreiden van het deelnemersveld. Hij suggereerde dat Italië, dat in de afgelopen drie toernooien niet gekwalificeerd was, wellicht wel een kans zou krijgen als het toernooi werd vergroot tot 64 of zelfs 228 teams.

Deze grap veroorzaakte een diplomatieke reactie van de Italiaanse minister van Sport, Andrea Abodi, die aangaf een gesprek met Infantino te willen aangaan om de opmerkingen te verduidelijken. Het incident kreeg extra media‑aandacht doordat de voorzitter van de FIFA, naast Infantino, werd gespot met de Amerikaanse senator Marco Rubio in de tribune.

Terwijl de sportieve actie op het veld voortduurde, zorgden de ceremoniële momenten - onder meer de uitvoering van zowel de Amerikaanse als de Paraguayaanse volksliederen a capella, en een optreden van de popster Katy Perry - voor een feestelijke sfeer die het mondiale karakter van het toernooi onderstreepte. De scheidsrechter Danny Makkelie leidde de wedstrijd in alle rust, terwijl supporters in de tribune hun steunen met luidruchtige chants en vlaggen toonden.

Deze combinatie van sport, politiek en entertainment maakte het eerste duel van de VS een memorabel startpunt van het WK 2026





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