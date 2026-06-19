De Verenigde Staten boeken een overwinning op Australië in hun tweede groeps-wedstrijd van het WK voetbal. Het enige doel valt via een eigen doelpunt van Australische verdediger Burgess na een voorzet van Balogun, aanvankelijk afgekeurd maar na VAR-gelijkspel goedgekeurd. Verdediger Alex Freeman, zoon van Super Bowl-winnaar Antonio Freeman, scoort het doelpunt voor de VS. Australië maakt kansen via corners en aanvallen maar kan niet gelijk maken. De VS domineren het grootste gedeelte van de wedstrijd en verzorgen samen met Turkije een verbod om het WK-duel van hun eigen ploeg in publieke ruimtes te laten zien.

In het tweede groepsduel van het WK voetbal leiden de Verenigde Staten tegen Australië . Australische bondscoach Tony Popovic neemt in de tweede helft drie wissels door: Geria, Irankunda en Metcalfe komen het veld in.

Het scorende doelpunt van de VS wordt gegeven na VAR-interventie: verdediger Alex Freeman scoort, en zijn vader Antonio Freeman was een bekende NFL-speler die de Super Bowl won. Vooraf speelde een voorspellende goudvis genaamd Swimbappé, vernoemd naar Kylian Mbappé, die Australië als winnaar voorspelde. Tijdens de wedstrijd komt Australië via corners en aanvallen tot kansen, maar de VS domineren. De VS winnen met 1-0 door een eigen doelpunt van Australische verdediger Burgess na een voorzet van Balogun.

De VS spelen met twee spitsen, Balogun en Pepi, die samen vijf doelpunten scoorden in het toernooi. Het stadion in Seattle is vol, er is een flyover en het Amerikaanse volkslied wordt luidkeels meegezongen. In de openingsfase hebben de VS de Boventoon, terwijl Australië first reageert met een schot van Touré. Ook is er een hoofd-botsing tussen Okon-Engstler en Freeman.

De Turkse overheid verbiedt het vertonen van het WK-duel van Turkije tegen Paraguay in publieke ruimtes vanwege geluidsoverlast





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