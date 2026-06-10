VS valt olietanker aan in Golf van Oman: drie Indiase opvarenden vermist

De Verenigde Staten hebben een Indiase olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Drie bemanningsleden worden vermist, 21 zijn gered. De aanval volgt op oplopende spanningen tussen de VS en Iran, waarbij Trump nieuwe dreigementen uitte.

De Verenigde Staten hebben vanochtend een Indiase olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Het schip, de M/T Settebello, met 24 Indiase opvarenden, werd volgens het Amerikaanse leger tot stilstand gebracht nadat de bemanning herhaaldelijk had geweigerd instructies op te volgen.

Een Amerikaans vliegtuig vuurde precisiegranaten af op de machinekamer, waardoor het schip mankracht verloor. Van de 24 bemanningsleden zijn er 21 gered, maar drie worden nog vermist. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde de aanval en riep op tot terughoudendheid. De aanval is de achtste sinds april waarbij de VS een schip 'buiten werking' heeft gesteld in het kader van de blokkade van scheepvaart van en naar Iran.

Het geweld in de regio laait opnieuw op na een broos staakt-het-vuren. De spanningen tussen de VS en Iran zijn de afgelopen dagen verder opgelopen. De aanval op de tanker volgt op een reeks incidenten. Eerder deze week stortte een Amerikaanse Apache-helikopter neer bij de Straat van Hormuz.

President Trump beschuldigde Iran ervan de helikopter te hebben neergeschoten, hoewel anonieme functionarissen aangaven dat het om een technisch defect ging. De twee bemanningsleden werden gered en bleven ongedeerd. Als vergelding voerden de VS luchtaanvallen uit op Iraanse doelen. Volgens Iraanse staatsmedia werden twee waterreservoirs in de zuidelijke stad Sirik getroffen, waardoor duizenden inwoners tijdelijk zonder drinkwater kwamen te zitten.

De Iraanse regering noemde de aanvallen op civiele infrastructuur een oorlogsmisdaad. Trump dreigde vandaag met nieuwe aanvallen op Iran. Tijdens een persconferentie in het Witte Huis zei hij: 'We gaan ze vandaag opnieuw hard raken.

' Op sociale media schreef hij dat Iran 'te lang' doet over onderhandelingen en dat het 'de prijs zal betalen'. Zonder bewijs te leveren beweerde Trump dat de Iraanse marine en luchtmacht zijn vernietigd en dat 'de pestkop van het Midden-Oosten dood is'. Iran reageerde via een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die zei 'standvastig te blijven tegen elke vorm van druk of dreiging'.

Ook veroordeelde hij de aanvallen op kritieke infrastructuur: 'Dreigen met aanvallen op alles van transportnetwerken tot de elektriciteits- en watersector is geen teken van kracht, maar eerder een teken van wanhoop.

' Ondanks de escalatie herhaalde Trump zijn claim dat een einde van de oorlog ophanden is en dat Iran 'alleen maar een document hoeft te ondertekenen' om een akkoord te bereiken. Analisten waarschuwen echter dat het conflict steeds verder uit de hand loopt, met een risico op een bredere oorlog in de regio. De Verenigde Naties hebben opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en hervatting van de diplomatieke onderhandelingen





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