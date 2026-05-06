VS stopt tijdelijk met loodsen van schepen door Straat van Hormuz voor mogelijke onderhandelingen met Iran

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de operatie om schepen door de Straat van Hormuz te loodsen tijdelijk gestaakt om ruimte te creëren voor mogelijke onderhandelingen met Iran. De pauze komt na drie dagen operatie en volgt op verzoek van Pakistan, dat bemiddelt tussen beide landen. Ondertussen blijft de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens van kracht.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft bekendgemaakt dat de Amerikaanse operatie om gestrande schepen door de Straat van Hormuz te loodsen tijdelijk wordt gestaakt. Deze pauze komt slechts drie dagen nadat de operatie, genaamd Project Freedom , van start ging.

Volgens Trump biedt deze onderbreking de gelegenheid om te onderzoeken of er een akkoord met Iran kan worden bereikt. Hoelang de pauze zal duren, heeft de president niet gespecificeerd. Op zijn socialemediaplatform Truth Social sprak hij enkel van een 'pauze voor een korte periode'. Maandag startte de Verenigde Staten met Project Freedom, een operatie waarbij neutrale schepen die niets met de oorlog te maken hebben, door de Straat van Hormuz worden geleid.

Voor de bescherming van deze schepen werden onder meer torpedojagers ingezet. Volgens het Amerikaanse leger werden op de eerste dag twee schepen succesvol door de Straat geleid. Iran reageerde daarop met de mededeling dat 'elke Amerikaanse inmenging in het nieuwe maritieme regime van de Straat van Hormuz zal worden beschouwd als een schending van het staakt-het-vuren'. Trump benadrukte dat de Amerikaanse blokkade van schepen die Iraanse havens binnenvaren en verlaten, wel van kracht blijft.

De pauze in Project Freedom komt mede op verzoek van Pakistan, dat een bemiddelende rol speelt tussen Iran en de VS. Er is momenteel een broos staakt-het-vuren van kracht tussen beide landen. De spanningen liepen de afgelopen dagen op nadat Iran olie-installaties in de Verenigde Arabische Emiraten had aangevallen en de VS meldde bootjes te hebben vernietigd die van de Iraanse nationale garde waren.

Generaal Caine en defensieminister Hegseth stelden toen dat de Iraanse aanvallen geen schending van het staakt-het-vuren vormden. Vandaag verklaarde buitenlandminister Rubio dat de offensieve operaties van de VS tegen Iran zijn voltooid. Hij zei: 'Operatie Epic Fury is voorbij. We hebben die fase afgesloten. ' Het is onduidelijk wat de exacte gevolgen daarvan zijn





Trump: VS gaat vastzittende schepen in Straat van Hormuz wegleidenIran spreekt in een reactie van een schending van het staakt-het-vuren.

VAE beschuldigt Iran van raketaanvallen en drone-inzettenDe Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van raketaanvallen en drone-inzetten, waarbij drie gewonden zijn gevallen en brand is uitgebroken op een industrieterrein. Iran ontkent betrokkenheid, terwijl de VS meldt Iraanse boten te hebben tot zinken gebracht.

Containerrrederij MSC vaart nieuwe route en omzeilt de Straat van HormuzHet eerste schip vertrekt zondag uit de haven Antwerpen.

VS ziet geen reden tot hervatting gevechten ondanks Iraanse aanvallenDe VS beschouwt de recente Iraanse en Amerikaanse aanvallen niet als een schending van het staakt-het-vuren en hervat de gevechtsoperaties niet. Wel melden de Verenigde Arabische Emiraten nieuwe aanvallen en reageren daarop. De VS probeert met Project Freedom de scheepvaart in de Straat van Hormuz te beschermen.

Iran ontkent aanvallen VAE, dreigt met 'vernietigende' reactieDe Verenigde Arabische Emiraten hebben zowel vandaag als gisteren aanvallen vanuit Iran gemeld.

