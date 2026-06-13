VS overklast Paraguay met 4-1 in openingswedstrijd WK 2026

De Verenigde Staten hebben hun openingswedstrijd op het WK 2026 met overmacht gewonnen. Paraguay werd met 4-1 verslagen, mede dankzij twee goals van Folarin Balogun. Daarnaast zorgde FIFA-baas Infantino voor opschudding met een grap over Italië.

Het WK voetbal 2026 is officieel van start gegaan met een overtuigende overwinning van de Verenigde Staten op Paraguay . In het SoFi Stadium in Los Angeles lieten de Amerikanen zien waarom ze als gastland tot de kanshebbers behoren.

De eindstand van 4-1 deed geen recht aan de verhoudingen op het veld; de VS was de gehele wedstrijd de bovenliggende partij. Al in de eerste helft werd duidelijk dat Paraguay geen schijn van kans had tegen de frisse en energieke speelwijze van de thuisploeg. De score werd na zeventien minuten geopend via een eigen doelpunt. Een vlotte uitval van de VS, opgezet door Christian Pulisic, eindigde bij Weston McKennie.

Zijn schot was niet bijzonder hard, maar werd ongelukkig getoucheerd door Paraguayaan Bobadilla, die de bal in eigen doel zag verdwijnen. Kort daarna verdubbelde Folarin Balogun de voorsprong met een prachtig afgewerkt schot in de kruising. De spits van AS Monaco toonde zich in topvorm en maakte even later zijn tweede van de avond, opnieuw een fraaie treffer.

Paraguay kreeg voor rust nauwelijks kansen en mocht blij zijn dat het slechts 3-0 achter stond, want de VS had nog meer mogelijkheden onbenut gelaten. Na de pauze probeerde Paraguay wat terug te doen, en dat lukte na een klein uur spelen. Mauricio werd vrijgespeeld en rondde koeltjes af: 3-1. Hierdoor ontstond er even hoop bij de Zuid-Amerikanen, maar de VS herpakte zich snel.

Bondscoach Pochettino bracht frisse krachten, waaronder PSV'er Ricardo Pepi, en bleef druk zetten. In de slotfase was het Gio Reyna die met een schitterende goal de eindstand op 4-1 bepaalde: een bal met de buitenkant van de voet in de verre hoek. Het stadion genoot van het spel van de Amerikanen, die lieten zien dat ze in topvorm zijn. Naast de wedstrijd was er ook opvallend nieuws rondom FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

Tijdens een interview met de Braziliaanse zender CazéTV grapte hij dat hij het deelnemersveld van het WK misschien moest uitbreiden naar 64 of zelfs 228 teams, zodat Italië zich eindelijk weer eens zou kwalificeren. De Italianen misten de afgelopen drie WK's. De Italiaanse minister van Sport, Andrea Abodi, was niet geamuseerd en eiste een gesprek met Infantino om de kwestie op te helderen. Het is duidelijk dat de grap niet in goede aarde viel bij de Italiaanse voetbalbond.

Al met al was het een geslaagde openingsdag van het WK 2026, met de Verenigde Staten als glansrolspeler





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