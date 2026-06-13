VS opent WK 2026 met overtuigende zege op Paraguay

De Verenigde Staten hebben de openingswedstrijd van het WK 2026 gewonnen met 3-1 van Paraguay. Folarin Balogun scoorde twee keer, en er was ook een eigen doelpunt. FIFA-president Infantino maakte grappen over het uitbreiden van het deelnemersveld, wat leidde tot kritiek uit Italië.

Het WK voetbal 2026 is officieel van start gegaan met een spannende openingswedstrijd tussen de Verenigde Staten en Paraguay in Los Angeles. De Amerikanen lieten vanaf de eerste minuut zien waarom ze als gastland hoge verwachtingen hebben.

Met een frisse en aanvallende speelstijl zetten ze Paraguay direct onder druk. Al in de openingsfase kregen ze kansen, en het duurde niet lang voordat de score werd geopend. Een vlotte uitval via Christian Pulisic eindigde bij Weston McKennie, wiens schot via een Paraguayaanse verdediger in eigen doel verdween. Een knullige goal, maar de Amerikanen juichten er niet minder hard om.

De voorsprong was verdiend gezien het overwicht van de VS. Paraguay leek even te ontwaken, maar wist geen echte kans te creëren. De drinkpauze bracht geen verandering in het spelbeeld; de VS bleef domineren. Folarin Balogun, de spits van AS Monaco, verdubbelde de score met een prachtige actie: hij schudde een verdediger af, kapte nog een uit en plaatste de bal in de bovenhoek. Het stadion ging uit zijn dak.

Kort daarna leek Balogun opnieuw te scoren, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Toch was het wachten op de derde treffer, die niet lang uitbleef. Opnieuw was het Balogun die met een schitterend afgewerkt schot de kruising vond. Paraguay had geluk dat het bij rust slechts 3-0 achterstond; de VS had nog vele kansen onbenut gelaten.

Na rust probeerde Paraguay wat terug te doen, maar de VS hield de regie stevig in handen. Bondscoach Mauricio Pochettino, die zijn ploeg aantrekkelijk voetbal heeft laten spelen, bracht wissels waaronder Timothy Weah en PSV'er Ricardo Pepi. Paraguay kreeg echter geen vat op de Amerikaanse defensie. Plotseling, tegen de verhouding in, scoorde Paraguay via Mauricio: een koele afronding na een vrijspel links voor het doel.

De spanning keerde even terug, maar de VS herpakte zich snel en bleef gevaarlijk. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een overtuigende 3-1 overwinning voor de Verenigde Staten. Naast het veldgebeuren was er ook opvallend nieuws van FIFA-president Gianni Infantino. In een interview met het Braziliaanse CazéTV grapte Infantino dat hij het deelnemersveld van het WK wellicht moet uitbreiden, zodat Italië zich eindelijk weer eens kwalificeert.

Italië miste de laatste drie WK's. Hij zei: "Misschien kwalificeert Italië zich wel voor een WK met 64 teams, of misschien gaan we wel naar 228 teams.

" De FIFA telt 211 leden. De Italiaanse minister van Sport, Andrea Abodi, reageerde geïrriteerd en wil een gesprek met Infantino.

"Gezien de grote afstand tussen Italië en Mexico is een telefoongesprek, afhankelijk van zijn agenda, het meest gepast. Ik ben benieuwd naar zijn gedachten," zei Abodi tegen persbureau ANSA. De openingsceremonie werd opgeluisterd door Katy Perry, die in de middencirkel omringd door 48 vlaggen het nummer "Wonder" zong. Ook David Beckham en Tom Cruise waren aanwezig; Beckham had eerder die dag zijn ster op de Walk of Fame gekregen.

Het stadion vulde zich met supporters, die vol verwachting uitkeken naar de rest van het toernooi. De VS heeft met deze zege een sterke openingsimpressie gegeven, en de vraag is of ze deze lijn kunnen doortrekken. Voor Paraguay is het een teleurstelling, maar ze hebben laten zien dat ze kunnen vechten. Het WK belooft nog veel spektakel





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WK 2026 VS Paraguay Voetbal Infantino

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