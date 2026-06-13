VS opened WK 2026 met glorieuze 4-1 overwinning op Paraguay

De Amerikaanse nationale ploeg startte het WK 2026, dat in eigen land wordt gehouden, met een indrukwekkende 4-1 overwinning op Paraguay. De thuisploeg domineerde de hele wedstrijd met energiek voetbal en goals van een eigen doelpunt, Balogun (twee keer), Pulisic en Reyna.

Het WK 2026 , georganiseerd in de Verenigde Staten, kreeg een spectaculaire start in groep D waar de thuisploeg een indrukwekkende overwinning pakte tegen Paraguay . De 70.000 toeschouwers in het SoFi Stadium in Los Angeles, normaal het thuis van NFL-franchises de Rams en Chargers, zagen een Amerikaans elftal dat de hele wedstrijd overheersend was.

Vanaf de eerste minuten lieten de Americanen hun kwaliteiten zien met een vlot, fris en energiek combinatiespel. Een eigen doelpunt van Paraguayaanse verdediger Damian Bobadilla opende de score, waarna Christian Pulisic met een assist de voorsprong verdubbelde. Spits Folarin Balogun, die aanvankelijk een doelpunt zag afgekeurd, scoorde kort daop zijn tweede doel van de avond met een fra eye-catching actie.

Na de rust probeerde Paraguay de voorsprong in te korten, wat lukte via doelpunt van een speler genaamd Mauricio, maar de VS bleef kalm en immunity voor een tweede terugstand. Invaller Giovanni Reyna maakte in blessuretijd het slotakkoord met een sublime vrije trap die in de verre hoek verdween. De overwinning geeft de VS een perfecte start in eigen land, met nog twee groepsmatches te gaan tegen Australië en Paraguay.

Het andere groepsduel tussen Turkije en Australië vindt plaats op 14 juni





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