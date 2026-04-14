VS en Libanon voeren besprekingen in Washington met focus op grenzen en soevereiniteit

Besprekingen tussen Libanon en de VS, met deelname van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, gericht op de Israëlische noordgrens, soevereiniteit en de rol van Hezbollah.

Tijdens de besprekingen die vandaag in Washington plaatsvinden tussen Libanon en de Verenigde Staten, zal ook de Amerikaanse minister van Buitenland se Zaken Rubio aanwezig zijn. Dit nieuws wordt gemeld door CNN, gebaseerd op informatie van een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenland se Zaken. De kern van de besprekingen wordt gevormd door de ambassadeurs van beide landen. De functionaris van het State Department heeft laten weten dat de gesprekken voornamelijk zullen gaan over de bescherming van de noordgrens van Israël en het ondersteunen van de Libanese regering bij het verkrijgen van volledige soevereiniteit over hun land en de politiek. Er wordt opgemerkt dat er geen directe reden is waarom Israël en Libanon niet zouden praten, aangezien Israël zich in een oorlog bevindt met Hezbollah , en niet met Libanon zelf. De focus ligt dus op het stabiliseren van de situatie in de regio en het vinden van een duurzame oplossing.

De centrale twistpunten in de gesprekken lijken de eisen van Israël te zijn, met name de volledige ontmanteling van Hezbollah en de inlevering van hun wapens. De waarschijnlijkheid dat Hezbollah dit uit eigen beweging zal doen, wordt als uiterst klein beschouwd. Evenzo is het zeer de vraag of de Libanese regering in staat is Hezbollah te dwingen, aangezien het Libanese leger waarschijnlijk niet sterk genoeg is om deze taak uit te voeren. Israël heeft in het verleden expliciet aangegeven dat, indien de Libanese regering niet handelt, het Israëlische leger zijn strijd zal voortzetten. In de afgelopen weken heeft Israël zware aanvallen uitgevoerd in Libanon, waarbij ook veel burgerslachtoffers zijn gevallen. Grote delen van het zuiden van Libanon zijn bezet door het Israëlische leger. In 2024 werd een wapenstilstand gesloten tussen Israël en Libanon, waarbij onder andere werd afgesproken dat de Libanese regering aanvallen van Hezbollah zou voorkomen en dat VN-resoluties die gericht zijn op de ontwapening van Hezbollah, zouden worden nageleefd. In ruil daarvoor zou Israël stoppen met aanvallen in Libanon. Beide partijen beschuldigen elkaar ervan zich niet aan deze afspraken te houden, wat de complexiteit van de huidige situatie onderstreept.

De situatie in Libanon heeft grote geopolitieke implicaties, vooral gezien de betrokkenheid van Israël, de Verenigde Staten en Iran. Iran heeft publiekelijk verklaard dat de onlangs gesloten tijdelijke wapenstilstand ook voor Libanon van toepassing zou moeten zijn. Israël en de Verenigde Staten hebben daarentegen gesteld dat Libanon buiten deze afspraken valt. Volgens The New York Times was Libanon wel degelijk een onderdeel van de oorspronkelijke wapenstilstand, maar heeft Israël vervolgens druk uitgeoefend op de Verenigde Staten om deze positie te herzien. De Verenigde Staten benadrukken publiekelijk dat Libanon losstaat van de afspraken die met Iran zijn gemaakt, wat de complexe diplomatieke verhoudingen in de regio weerspiegelt. De aanwezigheid van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens de gesprekken wijst op het belang dat de Verenigde Staten hechten aan het vinden van een oplossing voor het conflict en het waarborgen van de stabiliteit in de regio. De uitkomst van deze besprekingen kan significante gevolgen hebben voor de toekomst van Libanon, de veiligheid van Israël en de bredere geopolitieke dynamiek in het Midden-Oosten





