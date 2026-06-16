VS en Iran sluiten akkoord voor einde oorlog, maar kwestie Libanon blijft onopgelost

De Verenigde Staten en Iran hebben een memorandum van overeenstemming getekend dat een einde moet maken aan het conflict. Vicepresident Vance noemt het een algemeen document van anderhalve pagina met nadruk op controle van het Iraanse kernprogramma. President Trump kondigt aan dat details vrijdag in Genève bekendgemaakt kunnen worden en dat de Straat van Hormuz weer open gaat. Tegelijkertijd blijft Israël weigeren zich terug te trekken uit Libanon, hoewel Iran beweert dat de soevereiniteit van Libanon in het akkoord is opgenomen. In Zuid-Libanon bleven dodelijke aanvallen plaatsvinden.

De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten dat moet leiden tot een einde van de oorlog, ook in Libanon . Volgens vicepresident Vance zal de tekst mogelijk al vrijdag worden vrijgegeven.

President Trump zei eerder dat de inhoud pas vrijdag na een ceremonie in Genève bekendgemaakt wordt. Die ceremonie zal plaatsvinden nadat het document elektronisch door beide landen was ondertekend. Vicepresident Vance gaf aan dat het akkoord een vrij algemeen document is van niet meer dan anderhalve pagina. Hij verwacht dat Iran inspectors van het Internationaal Atoomenergieagentschap weer zal toelaten om het Iraanse kernprogramma te controleren.

Een belangrijk onderdeel is volgens hem hulp bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. Israël heeft drones en raketten ingezet tegen twee tanks en een bulldozer van het Israëlische leger in Kfar Tebnit, Zuid-Libanon. Israëlische troepen zouden verder oprukken. Libanese media meldden eerder een Israëlische aanval op een auto in dezelfde plaats met een dodelijk slachtoffer.

Premier Netanyahu kondigeerde aan dat Israël zich niet terugtrekt uit Libanon en blijft in bufferzones in Gaza en Syrië. Hij zei dat Israël met of zonder akkoord zal blijven vechten om te voorkomen dat Iran kernwapens krijgt. Netanyahu vermeed commentaar op de relatie met Trump. Volgens Iran maakt de soevereiniteit van Libanon deel uit van de deal.

Een Amerikaanse functionaris van de Trump-regering ontkent een terugtrekkingsverplichting voor Israël. Trump bevestigde in Frankrijk dat het akkoord getekend is en details vrijdag bekendgemaakt worden. Hij zei dat de Straat van Hormuz vrijdag volledig open zal zijn. Vance zal namens de VS in Genève zijn.

Een anonieme Amerikaanse functionaris bevestigde dat het memorandum door Trump, Vance en Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf is getekend, met goedkeuring van opperste leider Khamenei. Libanese staatsmedia meldden opnieuw een droneaanval op een auto in Zuid-Libanon met een dodelijk slachtoffer, de eerste doden sinds de bekendmaking van het akkoord. Na ruim honderd dagen oorlog in Iran hebben VS en Iran afspraken gemaakt. De Straat van Hormuz zou heropenen.

Iran wil maritieme servicekosten, Trump beweert dat het tolvrij wordt. Israël weigert terugtrekking uit Libanon. Iran en Pakistan zeggen dat het akkoord een direct staakt-het-vuren op alle fronten, inclusief Libanon, inhoudt. Israël is niet partij bij de gesprekken en wil niet vertrekken. De fundamentele kloof tussen VS en Iran lijkt ongewijzigd





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