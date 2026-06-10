VS en Iran in patstelling ondanks Trump's herhaalde beweringen van nabije deal

Ondanks herhaalde claims van president Trump dat een akkoord met Iran dichtbij is, blijft een concrete overeenkomst uit. De VS overweegt nieuwe militaire acties, maar experts twijfelen aan de effectiviteit van dreigementen tegen het Iraanse regime. Onderhandelingen worden bemoeilijkt door fundamentele meningsverschillen over sancties, nucleaire capaciteiten en de blokkade van de Straat van Hormuz.

De relatie tussen de Verenigde Staten en Iran blijft gespannen, ondanks herhaalde beweringen van Amerikaanse president Donald Trump dat een deal nabij is. Sinds 23 maart heeft Trump minstens 38 keer verklaard dat een akkoord met Iran op komst was, maar een concrete overeenkomst lijkt verder weg dan ooit. recent verklaarde Trump dat Iran te lang heeft getoverd met het goedkeuren van een deal die gunstig voor hen zou zijn geweest, en kondigde nieuwe dreigementen aan, waaronder mogelijke aanvallen op elektriciteitscentrales in Iran.

Deze retoriek maakt deel uit van een bredere strategie om Iran onder druk te zetten, maar experts benadrukken dat dergelijke uitspraken weinig indruk maken op het Iraanse regime. Hoewel de directe militaire confrontaties zijn afgenomen in omvang vergeleken met het begin van het conflict, blijven beide landen elkaar|" bij kleine schaal aanvallen. Onderzoeker Youri Verschoor van het Instituut Clingendael omschrijft deze situatie als een strijd "met de rem erop" om te voorkomen dat onderhandelingen over een duurzaam staakt-het-vuren geheel mislukken.

Echte onderhandelingen over de Iraanse nucleaire capaciteiten zijn volgens hem nog niet van start gegaan. Diplomatieke gesprekken vinden plaats achter gesloten deuren, en er wordt gespeculeerd dat Iran en de VS via Pakistaanse bemiddelaarscommuniceren over de voorwaarden voor toekomstige onderhandelingen, zoals de agenda en tijdlijn. Een van de grootste struikelblokken is de blokkade van de Straat van Hormuz. De VS blijft deze in stand houden, terwijl Iran de beëindiging ervan voorwaardt voor het starten van onderhandelingen.

Daarnaast eist Iran de vrijmaking van zijn bevroren tegoeden, wat de VS weigert zolang er geen vooruitgang is over de nucleaire installaties. Hierdoor hebben beide partijen fundamenteel verschillende posities ingenomen voordat de onderhandelingen zelfs maar beginnen. André Gerrits, emeritus hoogleraar International Studies aan de Universiteit Leiden, stelt dat de VS zich heeft vergist in hun oorlogsvoering. Het Iraanse regime heeft ondanks de eliminatie van een aantal leiders geen aanleiding gegeven te vermoeden dat het van koers verandert.

Hoewel Iran economisch en militair verzwakt is door sancties en conflicten, weet het regime stand te houden. De Iraanse samenleving lijdt onder de sancties, maar het regime niet. Hoewel de VS militair superieur is, blijkt die overmacht onvoldoende om de gewenste resultaten te boeken, zoals het volledig stilleggen van de Iraanse uraniumverrijking. Trump hoopte het regime met bombardementen tot een instemming te brengen, maar dat lijkt niet te werken.

Verschoor benadrukt dat het Iraanse regime niet geneigd is een deal te accepteren die als nadelig wordt beschouwd voor het land, en heeft nog verschillende opties om druk uit te oefenen op de VS, zoals het verder afknijpen van de Straat van Hormuz of het aanmoedigen van de Houthi's om de zeestraat van Bab el Mandeb te blokkeren. Gerrits merkt op dat de VS naast militaire acties ook andere middelen kan inzetten, zoals het vrijgeven van bevroren tegoeden of het verzachten van sancties, maar dat Trump niet van deze benadering lijkt te houden.

Volgens hem is de enige uitweg voor de VS om over te gaan tot echte onderhandelingen over zaken die wederzijds belangrijk zijn, in het bijzonder het Iraanse nucleaire programma. Dit historical precedent heeft eerder gewerkt en zou nu opnieuw kunnen slagen, vooral wanneer een geloofwaardige dreiging van verdere oorlogvoering in de achtergrond blijft hangen.

Een andere mogelijkheid is dat de ontevredenheid binnen de Iraanse bevolking een keerpunt bereikt, wat leidt tot interne verdeeldheid in het leiderschap en hen dwingt tot toegeving. Tot die tijd zit Trump echter vast met een impopulaire oorlog waaruit hij varies niet lijkt te kunnen ontsnappen. Samengevat blijft de situatie tussen VS en Iran in een patstelling, met herhaalde dreigementen en beperkte militarie acties, maar zonder concrete onderhandelingen of doorbraak.

De kern spunpunten zijn de nucleaire ambities van Iran, de sancties en bevroren activa, en de maritieme veiligheid in cruciale waterwegen. Beide partijen zijn terughoudend om echte concessies te doen, en de toekomst van de betrekkingen blijft onzeker





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