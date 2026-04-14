VS en Iran: Gesprekken in Islamabad leiden niet tot doorbraak

Vicepresident Vance blikt terug op gesprekken met Iran, maar doorbraak blijft uit. Nieuwe details onthuld over aanbod van VS en reactie van Iran.

De Amerikaanse vicepresident Vance heeft in een interview met Fox News teruggeblikt op zijn gesprekken met Iran die plaatsvonden in Islamabad . Tijdens dit interview benadrukte Vance dat er sprake was van vooruitgang en herhaalde hij dat de besprekingen als 'goede gesprekken' kunnen worden bestempeld. Hij stelde expliciet dat de verantwoordelijkheid nu bij Teheran ligt en merkte op: 'De cruciale vraag is of de Iran iërs voldoende flexibiliteit zullen tonen.' Vance gaf aan dat de Iraanse onderhandelaars in Pakistan blijk gaven van enige flexibiliteit, maar dat deze flexibiliteit volgens hem onvoldoende was om tot concrete stappen te komen. Op de vraag of er vervolggesprekken gepland staan, verwees Vance door naar Iran zelf. Hij suggereerde dat de Iran iërs het beste antwoord op die vraag konden geven, waarmee hij de bal in feite terugspeelde naar Teheran.

De New York Times heeft op basis van bronnen, waaronder twee Iraanse functionarissen en een Amerikaanse functionaris, meer details bekendgemaakt over de gesprekken in Islamabad. Volgens de krant zou de Verenigde Staten Iran hebben voorgesteld om twintig jaar lang af te zien van het verrijken van uranium. Het antwoord van Iran, dat maandag zou zijn gegeven, was dat het land bereid was om dit voor een periode van vijf jaar te accepteren. De Amerikaanse functionaris die door de New York Times is geciteerd, meldde verder dat president Trump dit Iraanse aanbod heeft verworpen. Naast dit verschil in visie, zou Iran ook afwijzend hebben gereageerd op een voorstel om zijn voorraad hoogverrijkt uranium het land uit te exporteren. Teheran zou daarentegen wel bereidheid hebben getoond om het uranium aanzienlijk te 'verarmen', met als doel het onbruikbaar te maken voor de productie van een kernwapen. Dit laatste voorstel wijst op de complexiteit van de onderhandelingen en de verschillen in de prioriteiten van beide partijen. De positie van beide landen ten aanzien van de nucleaire overeenkomst lijkt onveranderd en de gesprekken in Islamabad hebben nog niet geleid tot een doorbraak.

De gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran, die plaatsvonden in Islamabad, tonen aan dat de nucleaire kwestie nog steeds een complex en beladen onderwerp is. De verschillen in posities en de afwijzende houding van beide partijen ten aanzien van concrete compromissen, suggereren dat de weg naar een definitieve oplossing nog lang en moeizaam kan zijn. De focus ligt nu op de bereidheid van Iran om te bewegen en de flexibiliteit die het toont in eventuele toekomstige gesprekken. De Amerikaanse positie, zoals verwoord door vicepresident Vance en bevestigd door de berichtgeving van de New York Times, geeft aan dat er voorlopig geen grote stappen vooruit zijn gezet. De vraag is nu hoe Iran zal reageren op de voorwaarden die de VS stelt, en of er een basis kan worden gevonden voor verdere gesprekken die wel tot een akkoord leiden. De berichtgeving toont aan dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de daadwerkelijke vorderingen en de bereidheid om concessies te doen. De nucleaire kwestie blijft een belangrijk geopolitiek thema en de uitkomst van deze onderhandelingen zal grote gevolgen hebben voor de stabiliteit in de regio en de internationale betrekkingen.





VS en Iran komen in Islamabad niet tot definitief akkoordIn de vroege ochtend lokale Pakistaanse tijd liet de Amerikaanse vicepresident weten dat hij vertrekt zonder akkoord. Irans kernprogramma en de Straat van Hormuz bleken te grote struikelblokken.

Trump haalt uit naar paus Leo vanwege kritiek op IranDe Amerikaanse president Trump bekritiseert paus Leo, de eerste Amerikaanse paus, fel vanwege diens stellingname over de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Trump noemt de paus 'zwak' en suggereert dat hij zijn positie heeft gekregen vanwege zijn Amerikaanse achtergrond. De irritatie volgt op de kritiek van Leo op het Amerikaanse optreden in het Midden-Oosten en diens gebedswake voor vrede.

Deadline marine VS verstreken voor Iran: vier vragen over zeeblokkadeDe Amerikaanse legertop stelt dat sinds 16.00 uur alle schepen die van of naar Iraanse havens gaan worden tegengehouden.

VS start zeeblokkade Iran: Trump dreigt met vernietiging van Iraanse schepenDe Verenigde Staten hebben een zeeblokkade ingesteld tegen Iran, wat heeft geleid tot verhoogde spanningen in de regio. President Trump waarschuwde dat Iraanse marineschepen vernietigd zullen worden als ze de blokkade naderen. Ondertussen observeert de wereld hoe schepen reageren op de blokkade en wat de Iraanse reactie zal zijn.

