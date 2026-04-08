VS en Iran bereiken staakt-het-vuren, Straat van Hormuz heropent

De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt voor een staakt-het-vuren van twee weken, bemiddeld door Pakistan. De Straat van Hormuz zal heropend worden. De overeenkomst volgt na toenemende spanningen en aanvallen in de regio.

De overeenkomst houdt in dat de VS en Israël hun aanvallen zullen opschorten, terwijl Iran op zijn beurt de Straat van Hormuz zal openstellen voor alle scheepvaart en eveneens de vijandelijkheden zal staken. De opening van de Straat van Hormuz was een van de belangrijkste eisen van de VS, wat de strategische waarde van deze zeestraat in de mondiale handel en militaire operaties onderstreept. Het staakt-het-vuren is direct ingegaan, wat duidt op een snelle en urgente reactie op de verslechterende situatie in het Midden-Oosten.\De basis van het staakt-het-vuren werd gelegd door een tienpuntenplan dat Iran aan de VS presenteerde. De Amerikaanse president Trump heeft dit plan omschreven als een 'werkbare basis voor onderhandelingen', wat wijst op een mogelijke opening voor verdere diplomatieke gesprekken. De details van het tienpuntenplan zijn nog niet openbaar gemaakt, maar Iraanse staatsmedia melden dat Trump akkoord is gegaan met de voorstellen van Iran. De gesprekken om de overeenkomst verder uit te werken en te bekrachtigen staan gepland voor later deze week in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Het bereiken van dit akkoord komt nadat de VS en Israël ruim vijf weken geleden grootschalige aanvallen op Iraanse doelen begonnen. Iran reageerde hierop door Amerikaanse doelen in de regio aan te vallen, wat leidde tot escalatie en dagelijkse raket- en droneaanvallen op Golfstaten. Het staakt-het-vuren is des te belangrijker gezien de dreigende retoriek van Trump die, vlak voor het akkoord, dreigde met de vernietiging van de Iraanse beschaving als Iran niet akkoord zou gaan met de Amerikaanse eisen. Pakistan speelde een sleutelrol in de bemiddeling, met de Pakistaanse premier Sharif die erin slaagde Trump te overtuigen het ultimatum uit te stellen.\De gevolgen van het staakt-het-vuren en de reikwijdte ervan zijn nog onduidelijk, met name in Libanon. Volgens premier Sharif geldt het bestand voor het gehele Midden-Oosten, inclusief alle bondgenoten van de VS en Iran. Dit zou betekenen dat ook in Libanon de wapens neergelegd zouden moeten worden. Echter, de Israëlische premier Netanyahu ontkent dit en meldt dat de gevechten daar doorgaan, wat een belangrijke complicatie vormt voor de effectiviteit van de overeenkomst. Israël heeft in het verleden, tijdens de oorlog met Iran, een grondoffensief in Libanon gelanceerd gericht op Hezbollah. De oorlog in Libanon heeft al een enorme humanitaire crisis veroorzaakt, waarbij meer dan 1 miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen en meer dan 1500 mensen om het leven zijn gekomen, volgens het Libanese ministerie van Gezondheid. De situatie in Libanon en de betrokkenheid van regionale bondgenoten zullen bepalend zijn voor de duurzaamheid en effectiviteit van het staakt-het-vuren. De komende weken zullen cruciaal zijn om de daadwerkelijke impact van dit akkoord op het conflict en de bredere regionale stabiliteit vast te stellen





Pakistan leidt onderhandelingen tussen Iran en de VS: Trump zet in op diplomatie ondanks escalatieOnderhandelingen onder leiding van Pakistan, met deelname van Turkije en Egypte, proberen een oplossing te vinden in de escalerende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump zet diplomatie in, maar dreigt tegelijkertijd met militaire actie als Iran de Straat van Hormuz niet opent. Expert David Criekemans analyseert de complexe situatie en de mogelijke gevolgen.

Trump: elke brug in Iran wordt vernietigd • VS vindt voorstel Iran niet goed genoegLees hier het laatste nieuws over de oorlog in Iran en de aanvallen over en weer in het Midden-Oosten.

Wat staat ons te wachten door de wekenlange sluiting van de Straat van Hormuz?Wat er ook gebeurt in de Iran-oorlog, de gevolgen daarvan gaan we in Europa de komende tijd veel meer merken. In ons portemonnee.

VS en Iran bereiken staakt-het-vuren van twee weken: Straat van Hormuz opentDe Verenigde Staten en Iran zijn overeengekomen een staakt-het-vuren van twee weken te houden. Dit bestand omvat een stopzetting van aanvallen en de opening van de Straat van Hormuz. De overeenkomst volgt op weken van escalatie in het Midden-Oosten en biedt een potentiële basis voor verdere onderhandelingen.

VS en Iran akkoord over staakt-het-vuren van 2 weken, straat Hormuz gaat weer openDe VS zal samen met Israël stoppen met aanvallen uitvoeren. Iran zal op zijn beurt onder meer de Straat van Hormuz openen.

