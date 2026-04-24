VS dringt aan op meer Europese en Aziatische actie in Straat van Hormuz

De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft Europa en Azië opgeroepen om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid van de scheepvaart in de Straat van Hormuz, en bekritiseerde de huidige aanpak als te passief. Hij benadrukte dat de tijd van meeliften op Amerikaanse bescherming voorbij is.

De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth , heeft een scherpe oproep gedaan aan Europese en Aziatische landen om een grotere verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid van de scheepvaart in de Straat van Hormuz.

Tijdens een persconferentie liet hij geen twijfel over zijn mening dat de tijd van kosteloos profiteren van Amerikaanse bescherming voorbij is. Hegseth benadrukte dat zowel Europa als Azië al decennialang aanzienlijke economische voordelen hebben genoten dankzij de Amerikaanse militaire aanwezigheid en de garantie van vrije doorgang in cruciale wateren zoals de Straat van Hormuz.

Hij stelde dat Europa in het bijzonder een veel grotere afhankelijkheid heeft van deze zeestraat dan de Verenigde Staten zelf, gezien de cruciale rol die de Straat speelt in de aanvoer van energie en goederen naar het continent. De minister was kritisch over de huidige aanpak van Europese landen, die hij omschreef als te veel gericht op retoriek en te weinig op concrete actie.

Hij suggereerde dat Europa minder tijd zou moeten besteden aan het organiseren van uitgebreide conferenties en meer tijd aan het daadwerkelijk inzetten van middelen om de veiligheid in de regio te waarborgen, bijvoorbeeld door het sturen van schepen om de scheepvaart te begeleiden en te beschermen. Hij beschreef de recente besprekingen, geleid door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, over het herstellen van de scheepvaart in de Straat van Hormuz als 'onnozele discussies', wat de frustratie van de Amerikaanse regering over het gebrek aan concrete stappen vanuit Europese zijde onderstreept.

De kritiek van Hegseth komt op een moment van toenemende spanningen in de regio, na een reeks incidenten waarbij schepen in de Straat van Hormuz werden aangevallen of in beslag werden genomen. Deze incidenten hebben geleid tot verhoogde verzekeringspremies en verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketens. De Amerikaanse marine heeft in reactie daarop een blokkade ingesteld van Iraanse schepen en havens, in een poging om de Iraanse invloed in de regio te beperken en de veiligheid van de scheepvaart te garanderen.

Hegseth maakte duidelijk dat deze blokkade zal voortduren 'zolang als nodig is', wat suggereert dat de Amerikaanse regering bereid is om hard op te treden om haar belangen in de regio te beschermen. De Britse premier Starmer heeft echter al aangegeven dat het Verenigd Koninkrijk niet van plan is om zich in een oorlog te laten meeslepen en dat de heropening van de Straat van Hormuz geen NAVO-opdracht is.

Deze uitspraak weerspiegelt de terughoudendheid van sommige Europese landen om zich direct te mengen in het conflict, en de wens om een diplomatieke oplossing te vinden. De spanning tussen de Amerikaanse oproep tot actie en de Europese terughoudendheid illustreert de complexiteit van de situatie en de uitdagingen bij het vinden van een gezamenlijke aanpak.

De uitspraken van Hegseth zijn een duidelijke boodschap aan Europa en Azië: de Verenigde Staten verwachten dat deze regio's meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid en niet langer afhankelijk zijn van Amerikaanse militaire bescherming. Dit is een weerspiegeling van een bredere trend in de Amerikaanse buitenlandse politiek, waarbij de nadruk verschuift van unilaterale actie naar het delen van de lasten met bondgenoten en partners.

De minister benadrukte dat de kosten van het handhaven van de veiligheid in de Straat van Hormuz aanzienlijk zijn, en dat het niet redelijk is om te verwachten dat de Verenigde Staten deze kosten voortdurend alleen dragen. Hij pleitte voor een meer evenwichtige verdeling van de verantwoordelijkheid, waarbij Europa en Azië hun eigen militaire en economische middelen inzetten om de veiligheid van de scheepvaart te waarborgen.

De reactie van Europa op deze oproep zal cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling van de situatie in de Straat van Hormuz en de relaties tussen de Verenigde Staten en haar bondgenoten. Het is waarschijnlijk dat de discussie over de verdeling van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de regio de komende weken en maanden zal intensiveren, en dat er druk zal worden uitgeoefend op Europese landen om concrete stappen te ondernemen om hun betrokkenheid te tonen.

De uitkomst van deze discussie zal bepalen of de Verenigde Staten in staat zullen zijn om haar doelen in de regio te bereiken en of de scheepvaart in de Straat van Hormuz veilig kan worden hervat





Straat Van Hormuz Pete Hegseth Amerikaanse Defensie Europa Azië Scheepvaart Veiligheid Iraanse Blokkade Starmer NAVO

