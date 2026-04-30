Vrouwen masturberen minder vaak dan mannen door schaamte en stigma

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de vrouwen nooit masturbeert, wat leidt tot een orgasmekloof en plezierkloof. Historische onderdrukking en schaamte spelen een belangrijke rol.

Uit recent onderzoek, uitgevoerd in het kader van De Nationale Seksenquête van EasyToys, blijkt dat een aanzienlijk kleiner percentage vrouwen regelmatig masturbeert in vergelijking met mannen.

Ruim 27% van de vrouwen geeft aan nooit te masturberen, tegenover slechts 12% van de mannen. Deze bevindingen werpen licht op de aanhoudende orgasmekloof en plezierkloof, waarbij vrouwen minder vaak een orgasme ervaren en minder vaak seksueel plezier beleven dan mannen. Wetenschapsjournalist Marieke Duchatteau benadrukt dat het beter leren kennen van het eigen lichaam, door middel van masturbatie, een belangrijke stap kan zijn om deze kloof te dichten. Echter, een hardnekkig stigma rondom masturbatie bij vrouwen belemmert dit proces.

De oorzaak van dit stigma is diepgeworteld in de historische onderdrukking van de vrouwelijke seksualiteit. Duchatteau wijst erop dat tot zo'n 150 jaar geleden masturbatie werd beschouwd als een oorzaak van ziekten en aandoeningen, en dat dit stigma vooral gold voor vrouwen. Hoewel mannen zich inmiddels grotendeels hebben bevrijd van deze overtuiging, blijft schaamte een belangrijke drempel voor vrouwen.

Het verschil in benadering begint al op jonge leeftijd, waarbij jongens openlijk over masturbatie praten en comfortabeler zijn met hun lichaam en geslachtsdeel. Dit resulteert niet alleen in minder solo-seksuele exploratie, maar ook in een verminderd vermogen om eigen plezier te ervaren tijdens seksuele interacties met een partner. Masturbatie is immers een cruciale voorwaarde voor het leren kennen van het eigen lichaam en het ontdekken van wat prettig voelt, wat essentieel is voor een bevredigend seksleven.

Naast de psychologische voordelen, zoals het verminderen van stress door de vrijgave van oxytocine, heeft masturbatie ook fysieke voordelen. Een orgasme kan bijvoorbeeld worden vergeleken met het lopen van twaalf traptreden, wat een lichte vorm van inspanning is. Duchatteau wijst er ook op dat een op de vijf vrouwen nog steeds wel eens een orgasme fake, wat een indicatie is van de aanhoudende plezierkloof.

De discrepantie tussen hoe vrouwen zichzelf seksueel plezier gunnen en hoe mannen dit lijken te doen, benadrukt de noodzaak van een openere en eerlijkere benadering van vrouwelijke seksualiteit. Hoewel jongeren steeds later seks hebben, komen ze wel steeds eerder in aanraking met porno. Duchatteau ziet dit niet per se als een negatieve ontwikkeling, mits er sprake is van goede seksuele educatie.

Een goede voorlichting helpt jongeren om porno te zien als fictie en niet als een realistische weergave van seksuele interacties. Echter, presentatrice Krista Arriëns benadrukt dat goede seksuele voorlichting, waarbij het genot van de vrouw centraal staat, nog steeds schaars is. Porno toont vaak een dominante benadering van seks, waarbij het vrouwelijke plezier ondergeschikt is. Daarom is het essentieel om het eigen plezier voorop te stellen en te weten wat prettig voelt, zonder schaamte of oordeel





