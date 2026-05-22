Vrouwen in parken worden lastiggevallen door jongeren op fatbikes

De politie heeft meerdere meldingen binnengekregen van vrouwen die bespuugd of beschoten zijn in het Westerpark in Amsterdam. De beschietingen gebeurden zowel met waterpistolen als met gelblasters, waarbij kleine waterbolletjes worden afgeschoten. Volgens de politie gaat het om jongeren op fatbikes. Als de bolletjes uit de gelblasters het doelwit raken, spatten ze uit elkaar. Als die balletjes je raken, kun je er een blauwe of brandende plek aan overhouden. Vooral contact met het gezicht of met de ogen kan letsel veroorzaken. Volgens de politie kan een gelblaster daarnaast ook op een echt wapen lijken, wat een bedreigend effect kan hebben op omstanders. Het is niet de eerste keer dat vrouwen in parken worden lastiggevallen. Begin deze maand werd bekend dat er extra agenten worden ingezet bij de Sloterplas, nadat meerdere vrouwen op hun billen werden geslagen. Gisteren kwamen vrouwelijke raadsleden daarvoor in actie, en renden ze een rondje om de Sloterplas om aandacht te willen vragen voor de veiligheid van vrouwelijke hardloopsters. Ook in het Vondelpark is al langere tijd sprake van overlast door fatbikes. Daar mogen fietsen met een grotere bandbreedte dan zeven centimeter het park helemaal niet meer in.

