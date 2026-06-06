Vrouw uit Drachten klimt in boom om papegaai te redden en komt zelf vast te zitten

Een vrouw uit Drachten raakte zelf in de problemen toen ze haar dochter's verdwenen papegaai wilde redden uit een boom. De brandweer moest twee keer uitrukken.

Een bijzondere reddingsactie vond gisteravond plaats in Drachten , waar een vrouw vast kwam te zitten in een boom tijdens de zoektocht naar de papegaai van haar dochter.

De vogel, genaamd Mimi, was plotseling verdwenen uit de tuin van de familie De Vries. De eigenaresse, mevrouw De Vries, raakte in paniek toen ze ontdekte dat haar dochter's geliefde papegaai niet meer in de kooi zat. Het was al donker en de vogel was nergens te bekennen. Ze zocht in de buurt en hoorde uiteindelijk het bekende gekras uit een hoge boom in de achtertuin.

De boom, een oude eik, was minstens tien meter hoog en de takken waren dun en broos. Mevrouw De Vries belde eerst de dierenambulance, maar die konden niet helpen omdat de boom te gevaarlijk was. Vervolgens belde ze de brandweer, maar ook zij weigerden in eerste instantie om de papegaai te redden, omdat het dier geen direct levensgevaar liep en de brandweer niet zomaar mag ingrijpen voor huisdieren. Wanhopig besloot de vrouw zelf de boom in te klimmen.

Ze trok haar stevigste schoenen aan en begon aan de klim, maar al snel merkte ze dat de takken niet bestand waren tegen haar gewicht. Op zo'n vijftien meter hoogte durfde ze niet meer verder en kon ze ook niet meer naar beneden. Ze riep om hulp en haar vrienden, die bij haar waren, belden opnieuw de brandweer. Deze keer kwam de brandweer wel, met een hoogwerker en reddingsmateriaal.

De brandweerlieden waren gespecialiseerd in hoogtereddingen en wisten precies wat ze moesten doen. Ze tilden mevrouw De Vries voorzichtig uit de boom en brachten haar veilig naar de grond. Een van de brandweerlieden grapte dat ze normaal gesproken katten redden, maar een papegaai was ook wel eens leuk. Mevrouw De Vries was opgelucht dat ze weer op vaste grond stond, maar ze wilde Mimi niet achterlaten.

Ze overlegde met de brandweer of ze toch een poging konden wagen om de papegaai te vangen. De brandweer stemde toe, op voorwaarde dat mevrouw De Vries meeging in de hoogwerker, omdat de vogel alleen naar haar stem luisterde. Ze gingen samen omhoog en mevrouw De Vries riep zachtjes de naam van Mimi. De papegaai, die bang was geworden van alle commotie, zat stil op een tak en liet zich uiteindelijk door haar eigenaresse pakken.

De brandweer had gewaarschuwd dat als de vogel weg zou vliegen, de redding zou stoppen, maar gelukkig gebeurde dat niet. Met Mimi veilig in haar armen daalde mevrouw De Vries weer af. De hele buurt was op de been en er klonk applaus toen de vrouw en de papegaai weer beneden waren. Mevrouw De Vries bedankte de brandweer uitvoerig en beloofde dat Mimi voortaan binnen zou blijven.

De brandweer gaf nog het advies om bij vermiste huisdieren eerst zelf te zoeken en niet meteen in bomen te klimmen, omdat dat gevaarlijk kan zijn. De vrouw lachte en zei dat ze haar lesje had geleerd. De papegaai was ongedeerd en zat die avond weer gezellig in zijn kooi, tot grote opluchting van de dochter. De brandweer van Drachten kreeg later op social media veel lof voor hun inzet en professionaliteit.

Het verhaal van de papegaai in de boom werd al snel opgepikt door lokale media en zorgde voor een glimlach bij veel lezers. Het was een onvergetelijke avond voor de familie De Vries, die nu een mooi verhaal heeft om te vertellen over hun bijzondere huisdier en de heldhaftige brandweerlieden





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Papegaai Boom Brandweer Drachten Redding

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