Een 46-jarige vrouw uit de Bommelerwaard is veroordeeld tot 120 uur taakstraf voor het mishandelen van haar twee kinderen. De rechtbank in Arnhem sprak haar vrij van psychische mishandeling.

Vrouw uit de Bommelerwaard krijgt taakstraf voor mishandeling van zoontjes. Een 46-jarige vrouw uit de Bommelerwaard is veroordeeld tot 120 uur taakstraf voor het mishandelen van haar twee kinderen.

De rechtbank in Arnhem sprak haar vrij van psychische mishandeling. De inmiddels 14-jarige en 11-jarige jongens deden in december hun verhaal aan opa en oma: ze zeiden jarenlang mishandeld te zijn door hun moeder. De grootouders gingen naar de huisarts, waarna een melding bij Veilig Thuis volgde. De kinderen werden tijdelijk ondergebracht bij opa en oma en inmiddels wonen ze weer thuis.

Volgens de rechtbank is het bewezen dat de vrouw haar oudste zoon heeft mishandeld door hem te slaan met een kabel en de platte hand, hem aan zijn haren te trekken, hem aan zijn kleren te trekken en hem bij de keel vast te pakken. De rechtbank vindt ook bewezen dat de vrouw haar jongste kind heeft mishandeld door hem aan zijn haren te trekken, hem op zijn rug en benen te slaan met een stok en hem in zijn gezicht en op zijn lichaam te slaan met haar platte hand.

De vrouw is vrijgesproken van het psychisch mishandelen van haar kinderen. Haar werd een aantal gedragingen verweten, die volgens de rechtbank geen mishandeling opleveren vanwege het ontbreken van een lichamelijk aspect of gevolg. De rechtbank vindt dat de verklaringen van de zoons betrouwbaar zijn, want deze zijn uitgebreid, consistent en gedetailleerd en ondersteunen elkaar. De verdediging had de rechtbank gevraagd om de verklaringen uit te sluiten als bewijs, omdat deze onbetrouwbaar zouden zijn.

De rechtbank denkt daar dus anders over: beïnvloeding van de kinderen door opa en oma, medewerkers van Veilig Thuis of anderen is niet concreet geworden. De rechtbank veroordeelt de vrouw tot 120 uur taakstraf. De officier van justitie had ook om drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf gevraagd. De straf valt lager uit dan de eis van de aanklager, omdat de rechtbank minder bewezen verklaart en uitgaat van een kortere periode waarin de mishandelingen plaatsvonden.

Er wordt geen voorwaardelijke celstraf opgelegd, omdat de vrouw hulpverlening goed heeft opgepakt en het risico op herhaling als laag wordt ingeschat





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mishandeling Taakstraf Bommelerwaard Rechterlijk Vonnis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Politie onderzoekt geweld tijdens aanhouding in asielzoekerscentrum ZeistDe politie start een onderzoek naar het geweld dat agenten hebben gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media girkende beelden tonen een hardhandige aanhouding waarbij een vrouw wordt neergehaald en een man wordt tegengehouden. Volgens de politie ontstond de situatie na een melding van bedreiging en vernieling met een mes. De agenten zouden in een dynamische situatie snel hebben willen handelen voor de veiligheid. Het onderzoek is een standaardprocedure.

Read more »

Mysterieus wezen op iepenblad blijkt iep-grasluisgal te zijnDeel twee van Stuifmail behandelt verschillende natuurverschijnselen. Een lezer vond op een iep een witherikje dat aanvankelijk voor een berkenzaailing werd aangezien. Verder wordt een plantengroeisel op een iepenblad geïdentificeerd als een iep-grasluisgal, veroorzaakt door de heel kleine iep-grasluis. Ook wordt een fotovraag over een bewegend object in een vijver besproken, waarschijnlijk een kever. Hiernaast komt een 'geelgerande watertor' aan bod, een libel die onlangs een nieuwe Nederlandse naam kreeg.

Read more »

Driessen ergerde zich kapot tijdens CL-finale: '120 minuten niet om aan te zien'Valentijn Driessen is 'dolblij' dat Arsenal de Champions League-finale niet heeft weten te winnen. De journalist van De Telegraaf stelt dat Arsenal-trainer Mikel Arteta 'zijn verdiende loon' kreeg, en vindt dat Arsenal te defensief voor de dag kwam in de eindstrijd van het miljardenbal.

Read more »

'Als ik nu nog zou voetballen, zou ik 120 doelpunten per seizoen maken'Eric Cantona is niet mals in zijn kritiek op het hedendaagse voetbal. De VAR is een doorn in het oog van de legendarische Franse voetballer en door de invoering ervan worden verdedigers te veel belemmerd. Daardoor waagt Cantona zich aan een gewaagde uitspraak.

Read more »