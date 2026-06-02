Vrouw die ervan wordt verdacht haar moeder te hebben vermoord hoeft niet terug de cel in

De rechtbank in Maastricht heeft besloten dat Josine S. niet terug de cel in hoeft. Het OM had drie jaar cel geëist, waarvan twee jaar voorwaardelijk.

Een 56-jarige vrouw uit Sittard die ervan wordt verdacht dat zij in 2023 haar moeder heeft vermoord hoeft van justitie niet terug de cel in.

Dat besloot de rechtbank in Maastricht dinsdag. Het OM eiste dinsdag in de rechtbank in Maastricht drie jaar cel, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Josine S. zat al een jaar in de gevangenis, waardoor zij, als het aan justitie ligt, niet opnieuw naar de gevangenis hoeft. S. zou haar moeder een te hoge dosis insuline hebben gegeven, waardoor zij op 2 maart 2023 overleed.

Ze diende ook zichzelf insuline toe, maar overleefde dat. Het NIFP concludeerde dat S. verminderd toerekeningsvatbaar is, onder meer vanwege een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis. De verdachte woonde haar hele leven bij haar ouders. Ze was mantelzorger voor beiden, tot haar vader in 2020 overleed.

Daarna leefde ze alleen met haar moeder, met wie ze volgens deskundigen een symbiotische relatie had. S. was naar eigen zeggen zwaar overbelast door de mantelzorg. Ze vroeg de instanties meerdere keren om hulp omdat zij de zorg niet kon dragen en omdat zij suïcidale gedachten had. Uiteindelijk werd in februari 2023 besloten dat de moeder naar een verzorgingshuis zou verhuizen, zo vertelde S. dinsdag in de rechtbank.

Zij was bang na de verhuizing van haar moeder in een zwart gat te vallen. De avond voor de geplande verhuizing diende S. de insuline toe





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Josine S. Vermoord Insuline NIFP Rechtbank

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