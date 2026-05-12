Vroeger liet de kerk ongetroven moederen hun pasgeboren kind afstaan voor adoptie.

De kerken erkennen het leed maar blijven excuses weigerden te bieden. Toch biedt Fiom al deze excuses aan om het kind voor te zorgen. Want waarom het gebeurde wordt nooit uitgelegd en waardoor de relatie tussen moeder en kind helemaal is opgebouwd is nooit goed uitgelegd. Er wordt niet verteld hoe het bijtjes is en hoeveel vrouwen dat heeft overkomen is ook nooit bekend.

Dat ongetrouwde vrouwen vroeger afstand moesten doen van hun pasgeboren kinderen was "een ingrijpende en pijnlijke gebeurtenis" staat dat het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) dinsdag weten.

De kerken erkennen het leed maar geven geen excuses aan. Excuses zijn juist wat stichting De Nederlandse Afstandsmoeder wilde van onder meer de kerk. Tussen 1956 en 1984 moesten ongeveer 15.000 vrouwen hun pasgeboren baby afstaan ter adoptie. Het ging meestal om ongehuwde jonge vrouwen in instellingen zoals Moederheil in Breda en Huize De Bocht in Goirle.

Vanuit Bijbelse traditie staat de waarde van het gezin centraal maar was de praktijk ook hier niet altijd in lijn. De praktijk heeft grote schade aangericht bij de afstandsmoeders en hun kinderen. De kerken staan open om samen te zoeken naar oplossingen over de toekomst. De rooms-katholieke kerk, de protestantse kerk, de gereformeerde kerken, de Remonstrantse Broederschap, pinkstergemeenten en de joodse gemeenschap zijn allemaal aangesloten bij CIO





